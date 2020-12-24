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Федык: Зимой Рух будет делать акцент на улучшении результативности
Рулевой Руха рассказал, как команда проведет зимнее окно
Главный тренер "
- Зимняя пора - очень ответственный период. В это время команды доукомплектовываются. Ждать ли больших изменений в "Рухе"?
- Больших изменений не будет. Будут точечные усиления. Селекционная служба уже занимается поиском. Также будем надеяться на игроков молодежной и юниорской команд, в которых мы верим.
- Чье слово будет окончательным в таком случае - ваше или селекционной службы?
- В любом случае мое слово будет весомым при выборе и приглашении нового футболиста в команду.
- На чем именно будете акцентировать работу команды во время тренировочных сборов?
- Акцент будем делать на улучшении нашей результативности. Чтобы уже в первом матче добиваться положительного результата.
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