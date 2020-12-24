Федык: Зимой Рух будет делать акцент на улучшении результативности

Главный тренер " Руха " Иван Федык рассказал, как команда проведет зимнее межсезонье.

- Зимняя пора - очень ответственный период. В это время команды доукомплектовываются. Ждать ли больших изменений в "Рухе"?

- Больших изменений не будет. Будут точечные усиления. Селекционная служба уже занимается поиском. Также будем надеяться на игроков молодежной и юниорской команд, в которых мы верим.

- Чье слово будет окончательным в таком случае - ваше или селекционной службы?

- В любом случае мое слово будет весомым при выборе и приглашении нового футболиста в команду.

- На чем именно будете акцентировать работу команды во время тренировочных сборов?

- Акцент будем делать на улучшении нашей результативности. Чтобы уже в первом матче добиваться положительного результата.