Маркевич: Хочу пожелать Милевскому в Минае сосредоточиться исключительно на футболе

Глава Комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего Артема Милевского в "Минай".

"Думаю, что Артем Милевский поможет "Минаю" выкарабкаться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Все же, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя.

Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе. Ведь не исключен вариант, что "Минай" - это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", - сказал Маркевич.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года.