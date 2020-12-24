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Маркевич: Хочу пожелать Милевскому в Минае сосредоточиться исключительно на футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, это будет последняя команда Артема

Маркевич: Хочу пожелать Милевскому в Минае сосредоточиться исключительно на футболе
Новина українською

Глава Комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего Артема Милевского в "Минай".

"Думаю, что Артем Милевский поможет "Минаю" выкарабкаться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Все же, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя.

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Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе. Ведь не исключен вариант, что "Минай" - это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", - сказал Маркевич.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года.

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В статье: Артем Милевский Мирон Маркевич ФК Минай
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
24.12.2020 в 17:16
Поздно уже сосредотачиваться. Можно просто получать от игры удовольствие и следить за здоровьем, этого будет достаточно.
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M&M (Lviv)
24.12.2020 в 17:11
Там такі дівахи красиві на Закарпатті, а вино яке))...яке там сосредоточицця)
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