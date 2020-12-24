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Маркевич: Хочу пожелать Милевскому в Минае сосредоточиться исключительно на футболе
Возможно, это будет последняя команда Артема
Глава Комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал
"Думаю, что Артем Милевский поможет "Минаю" выкарабкаться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Все же, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя.
Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе. Ведь не исключен вариант, что "Минай" - это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", - сказал Маркевич.
Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года.
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