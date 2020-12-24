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Мариуполь подписал первого зимнего новичка. И снова из Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

А из Миная

Мариуполь подписал первого зимнего новичка. И снова из Шахтера
Новина українською

Первым новичком "Мариуполя" в это зимнее межсезонье стал Кирилл Меличенко, который первую часть сезона провел в "Минае".

21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года.

Отметим, что Меличенко является воспитанником киевского "Арсенала", где поиграл за юношеские команды. В 2017-м году футболист перешел в "Шахтер", где также играл в дубле.

Летом 2020 года Кирилл из "Шахтера" перешел в аренду в "Минай". За ужгородцев Кирилл провел 11 матчей в УПЛ, результативными действиями не отмечался.

В активе Меличенко два матча за юношескую сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (4)
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wws (Львів)
24.12.2020 в 18:31
Чому не з Шахтаря? Гравець належить Шахтарю і на правах оренди грав у Мінаї, показав себе з дуже доброї сторони і тепер донецькі клуби домовились між собою.
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+1
-3
Директор холдинга (Ясный)
24.12.2020 в 20:11
Да, Мариуполь предложил поболее прижимистого Миная. Вот и перетянул игрока.
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0
0
Alex-696 (Немирів)
24.12.2020 в 18:28
Ахрєнєть!!! А що ж рудий татар тепер скаже?
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0
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
24.12.2020 в 18:09
Детский сад набираем. Чуть заиграет - ШД забирает. Там не заиграет, опять забираем. ..." И такая дребедень целый день"... Политика клуба, однако, называется.
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+3
0


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