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Мариуполь подписал первого зимнего новичка. И снова из Шахтера
А из Миная
Первым новичком "
21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года.
Отметим, что Меличенко является воспитанником киевского "Арсенала", где поиграл за юношеские команды. В 2017-м году футболист перешел в "Шахтер", где также играл в дубле.
Летом 2020 года Кирилл из "Шахтера" перешел в аренду в "Минай". За ужгородцев Кирилл провел 11 матчей в УПЛ, результативными действиями не отмечался.
В активе Меличенко два матча за юношескую сборную Украины.
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