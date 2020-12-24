Мариуполь подписал первого зимнего новичка. Причем, не из Шахтера

Первым новичком " Мариуполя " в это зимнее межсезонье стал Кирилл Меличенко, который первую часть сезона провел в "Минае".

21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года.

Отметим, что Меличенко является воспитанником киевского "Арсенала", где поиграл за юношеские команды. В 2017-м году футболист перешел в "Шахтер", где также играл в дубле.

Летом 2020 года Кирилл перешел в "Минай". За ужгородцев Кирилл провел 11 матчей в УПЛ, результативными действиями не отмечался.

В активе Меличенко два матча за юношескую сборную Украины.