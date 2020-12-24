Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь подписал первого зимнего новичка. Причем, не из Шахтера
А из Миная
Первым новичком "
21-летний правый защитник подписал с "Мариуполем" контракт до конца 2023 года.
Отметим, что Меличенко является воспитанником киевского "Арсенала", где поиграл за юношеские команды. В 2017-м году футболист перешел в "Шахтер", где также играл в дубле.
Летом 2020 года Кирилл перешел в "Минай". За ужгородцев Кирилл провел 11 матчей в УПЛ, результативными действиями не отмечался.
В активе Меличенко два матча за юношескую сборную Украины.
Популярное сейчас
- Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси
- Сачко заявил о наличии пижонов в Волыни и рассказал о науке Кварцяного
- Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО