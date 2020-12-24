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Пятов: Заказал сухарики, жду пиво от Месси

Премьер-лига
(1 голосов)

Целых три бутылки

Пятов: Заказал сухарики, жду пиво от Месси
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который проводит отпуск в Диминикане, обратился к Лионелю Месси. Кипер ждет обещанного форвардом пива.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", — прокомментировал Пятов свое фото.

Напомним, что недавно Месси забил свой 644-й гол за "Барселону", побив рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. В честь этого аргентинец заявил, что отправит каждому вратарю, которому он забивал, пиво с эксклюзивной нумерацией.

Интересно, что Месси должен Пятову три бутылки пива, именно столько голов Андрей пропустил от Лионеля в Лиге чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Барселона Шахтер (Донецк) Александр Пятов
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Комментарии (3)
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.12.2020 в 18:26
Любой алкан может себе позволить пиво и сухарики)
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0
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Ди (Киев)
24.12.2020 в 17:42
Знаменитость!!! Пропускал от Месси. В Донецке в учебники по истории внесут это достижение земляка. И поставят памятник Пятову с пивом и сухариками...
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2020 в 17:50
Ну ему сам гений забивал,а Дыньке в этой ЛЧ 2 состав забивал
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