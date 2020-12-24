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Пятов: Заказал сухарики, жду пиво от Месси
Целых три бутылки
Голкипер "
"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", — прокомментировал Пятов свое фото.
Напомним, что недавно Месси забил свой 644-й гол за "Барселону", побив рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. В честь этого аргентинец заявил, что отправит каждому вратарю, которому он забивал, пиво с эксклюзивной нумерацией.
Интересно, что Месси должен Пятову три бутылки пива, именно столько голов Андрей пропустил от Лионеля в Лиге чемпионов.
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