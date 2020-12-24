Пятов: Заказал сухарики, жду пиво от Месси

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов, который проводит отпуск в Диминикане, обратился к Лионелю Месси. Кипер ждет обещанного форвардом пива.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", — прокомментировал Пятов свое фото.

Напомним, что недавно Месси забил свой 644-й гол за "Барселону", побив рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. В честь этого аргентинец заявил, что отправит каждому вратарю, которому он забивал, пиво с эксклюзивной нумерацией.

Интересно, что Месси должен Пятову три бутылки пива, именно столько голов Андрей пропустил от Лионеля в Лиге чемпионов.