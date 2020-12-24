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Львов свой первый зимний сбор проведет в Закарпатье
Но с Минаем играть не будет
Футболисты "
Сейчас львовяне активно занимаются поиском спарринг –партнера, хотя найти его будет очень сложно. Ведь в это время второлиговый "Ужгород" еще будет находиться в отпуске, а контрольный матч с элитным "Минаем" вряд ли возможен, поскольку "Львов" встретится именно с закарпатцами в 14 туре УПЛ.
Что касается заключительного этапа подготовки, то подопечные Виталия Шумского планируют провести его в Турции, однако свои коррективы еще может внести ситуация с коронавирусом.
Напомним, что после осенней части чемпионата УПЛ "Львов" занимает 13 место, имея в своем активе девять очков и игру в запасе.
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