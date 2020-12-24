Львов свой первый зимний сбор проведет в Закарпатье

Футболисты " Львова " выйдут из отпуска 13 января, а уже через два дня отправятся в Закарпатье, где в течении недели проведут первый этап подготовки к весенней части сезона.

Сейчас львовяне активно занимаются поиском спарринг –партнера, хотя найти его будет очень сложно. Ведь в это время второлиговый "Ужгород" еще будет находиться в отпуске, а контрольный матч с элитным "Минаем" вряд ли возможен, поскольку "Львов" встретится именно с закарпатцами в 14 туре УПЛ.

Что касается заключительного этапа подготовки, то подопечные Виталия Шумского планируют провести его в Турции, однако свои коррективы еще может внести ситуация с коронавирусом.

Напомним, что после осенней части чемпионата УПЛ "Львов" занимает 13 место, имея в своем активе девять очков и игру в запасе.