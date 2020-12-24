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Сабо о возвращении Милевского: В таком возрасте уже пора на пенсию уходить, а не играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Артему в январе стукнет 36

Сабо о возвращении Милевского: В таком возрасте уже пора на пенсию уходить, а не играть
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возвращение в УПЛ форварда Артема Милевского, который подписал контракт с закарпатским "Минаем".

"35-36 лет – это возраст, когда надо уже на пенсию уходить, а не играть. Думаю, такие футболисты уже свое отыграли. Знаю Милевского. Когда он был молодым, хорошо играл, но параллельно еще кое чем занимался. Дай бог, чтобы он молодежи давал хороший пример.

Поможет ли Милевский "Минаю"? Тяжелый вопрос. У Василия Кобина команда, которая не претендует ни на медали, ни на Лигу Европы. Середняк чемпионата. Весна покажет, поможет ли он команде. Но 36 лет возраст, когда уже ресурс футболиста исчерпан. По себе знаю, потому что в 32 года закончил, наелся, хотя мне в московском "Динамо" предлагали остаться", - сказал Сабо.

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Отметим, что 35-летний Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года.

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В статье: Артем Милевский Йожеф Сабо ФК Минай
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
24.12.2020 в 18:22
Йожикович обсирает все, кроме зарплатодателя :)
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