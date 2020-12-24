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Милевский обживается в Минае: Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ
Артем еще поиграет на высшем уровне
Сегодня экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский
"Мне всегда волнительно переходить в любую команду. За годы карьеры состоялось достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно.
Антон Шиндер — очень опытный игрок. Кожанчик (Денис Кожанов - прим.) мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку.
Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ. Знаю, что Львов и Ужгород не особо между собой дружат. Для них это большое дерби ("Рух" - "Минай" — прим.). Скоро оно состоится", - подытожил Милевский.
Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.
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