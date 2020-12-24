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Милевский обживается в Минае: Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем еще поиграет на высшем уровне

Милевский обживается в Минае: Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ
Новина українською

Сегодня экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с "Минаем". 35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" прокомментировал возвращение в Украину.

"Мне всегда волнительно переходить в любую команду. За годы карьеры состоялось достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно.

Антон Шиндер — очень опытный игрок. Кожанчик (Денис Кожанов - прим.) мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку.

Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ. Знаю, что Львов и Ужгород не особо между собой дружат. Для них это большое дерби ("Рух" - "Минай" — прим.). Скоро оно состоится", - подытожил Милевский.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
24.12.2020 в 18:21
Люди, еда.. с бухлишком то как ситуация? Говори уже, не томи
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football_soccer (Украина)
24.12.2020 в 18:24
когда доберется до выпивки , на связь с комментариями Миля уже выходить не будет...
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avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
24.12.2020 в 18:02
В следующем клубе Тема будет играть за бухло и закусь
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