Милевский обживается в Минае: Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ

Сегодня экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" . 35-летний форвард в эфире ТК "Футбол" прокомментировал возвращение в Украину.

"Мне всегда волнительно переходить в любую команду. За годы карьеры состоялось достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно.

Антон Шиндер — очень опытный игрок. Кожанчик (Денис Кожанов - прим.) мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку.

Здесь очень вкусная еда, очень интересный народ. Знаю, что Львов и Ужгород не особо между собой дружат. Для них это большое дерби ("Рух" - "Минай" — прим.). Скоро оно состоится", - подытожил Милевский.