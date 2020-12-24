  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Очень хороший год, если бы не пандемия. Мое возвращение к работе стало впечатляющим
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Очень хороший год, если бы не пандемия. Мое возвращение к работе стало впечатляющим

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Динамо подвел личные итоги года

Луческу: Очень хороший год, если бы не пандемия. Мое возвращение к работе стало впечатляющим
Новина українською

Главный тренер "Динамо", Мирча Луческу, который проводит зимний отпуск с семьей в Румынии, подвел итоги 2020 года.

"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, и это было необычайно. Мало кто заметил, что в моем возрасте (75 лет) я вернулся с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Я говорил, что мои знания заслуживают возвращения, и оно стало впечатляющим, потому что результаты были хорошие.

Пока я был без работы, страдал от того, что не мог заниматься любимым делом. Но отдушину находил в успехах моего сына Развана (который в прошлом году выиграл с саудовским "Аль-Хилялем" азиатскую Лигу чемпионов, - прим.). Без него, думаю, у меня было бы больше эмоциональных проблем. Но с августа я вернулся к работе и дела пошли лучше", - сказал Луческу в эфире шоу AS.ro LIVE.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Разван Луческу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...