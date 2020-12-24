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Луческу: Очень хороший год, если бы не пандемия. Мое возвращение к работе стало впечатляющим
Наставник Динамо подвел личные итоги года
Главный тренер "
"Очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, и это было необычайно. Мало кто заметил, что в моем возрасте (75 лет) я вернулся с большим энтузиазмом, с огромным желанием. Я говорил, что мои знания заслуживают возвращения, и оно стало впечатляющим, потому что результаты были хорошие.
Пока я был без работы, страдал от того, что не мог заниматься любимым делом. Но отдушину находил в успехах моего сына Развана (который в прошлом году выиграл с саудовским "Аль-Хилялем" азиатскую Лигу чемпионов, - прим.). Без него, думаю, у меня было бы больше эмоциональных проблем. Но с августа я вернулся к работе и дела пошли лучше", - сказал Луческу в эфире шоу AS.ro LIVE.
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