Премьер-лига
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Стало известно, кто возглавит клубный телеканал Динамо
Посмотрим, что получится
Канал планирует начать вещание с начала 2021 года, а его деятельность будет осуществляться на паритетной основе с компанией "Поверхность".
Как стало известно Meta-ratings.com, у данного проекта будет два руководителя. Ими, по имеющимся данным, станут известный спортивный журналист Андрей Шахов-старший и продюсер телеканала "Динамо Киев-ТВ" Евгений Козаченко.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
24.12.2020 в 21:36
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.12.2020 в 20:44
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Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2020 в 21:08
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