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Стало известно, кто возглавит клубный телеканал Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Посмотрим, что получится

Стало известно, кто возглавит клубный телеканал Динамо
Новина українською

Как сообщалось ранее, недавно официальный клубный канал киевского "Динамо" "FC Dinamo Kyiv TV" получил лицензию на вещание в Украине и за границей.

Канал планирует начать вещание с начала 2021 года, а его деятельность будет осуществляться на паритетной основе с компанией "Поверхность".

Как стало известно Meta-ratings.com, у данного проекта будет два руководителя. Ими, по имеющимся данным, станут известный спортивный журналист Андрей Шахов-старший и продюсер телеканала "Динамо Киев-ТВ" Евгений Козаченко.

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В статье: Динамо (Киев) FC Dinamo Kyiv TV
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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armik (Киев)
24.12.2020 в 21:36
А как же фсранков-среднеупитанный?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.12.2020 в 20:44
Андрій Шахов-старший... а що є ще молодший...?
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2020 в 21:08
Есть ещё в Греции один
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