Стало известно, кто возглавит клубный телеканал Динамо

Как сообщалось ранее, недавно официальный клубный канал киевского "Динамо" "FC Dinamo Kyiv TV" получил лицензию на вещание в Украине и за границей.

Канал планирует начать вещание с начала 2021 года, а его деятельность будет осуществляться на паритетной основе с компанией "Поверхность".

Как стало известно Meta-ratings.com, у данного проекта будет два руководителя. Ими, по имеющимся данным, станут известный спортивный журналист Андрей Шахов-старший и продюсер телеканала "Динамо Киев-ТВ" Евгений Козаченко.