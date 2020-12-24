Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала

Киевское " Динамо " подтвердило информацию о запуске клубного телевизионного канала.

Динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.

Тестовое вещание канала начнется в начале 2021-го года.

Клуб обещает информировать о всех дальнейших шагах по запуску и развитию канала.

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