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Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем января

Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило информацию о запуске клубного телевизионного канала.

Динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.

Тестовое вещание канала начнется в начале 2021-го года.

Клуб обещает информировать о всех дальнейших шагах по запуску и развитию канала.

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В статье: Динамо (Киев) FC Dynamo Kyiv TV
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Источник:
http://www.fcdynamo.kiev.ua

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