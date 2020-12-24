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Динамо подтвердило информацию о запуске клубного телеканала
Ждем января
Киевское "
Динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.
Тестовое вещание канала начнется в начале 2021-го года.
Клуб обещает информировать о всех дальнейших шагах по запуску и развитию канала.
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Источник:http://www.fcdynamo.kiev.ua
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