Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения и заверил, что ждет возвращения травмированного игрока

24 декабря празднует свой 28 День рождения полузащитник " Шахтера " Максим Малышев. Клуб поздравил игрока и заверил, что несмотря на травмы, ждет его возвращения на поле.

"К сожалению, в последние годы Максиму не удавалось вернуться в игру из-за травм, однако Малышев – истинный профессионал, целеустремленный человек с крепким характером, преданный своему делу и преодолевающий трудности.

Поздравляем именинника с днем рождения, желаем ему и его близким здоровья, радостей и вдохновения. Пусть осуществятся все мечты! Максим, верим и ждем твоего возвращения на поле в составе "Шахтера", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Малышев является воспитанником "Шахтера", а в первой команде выступает с лета 2015 года, сыграв за два сезона 77 матчей (7 голов и 1 ассист).

Однако из-за череды травм футболист с лета 2017 года сыграл за донецкий клуб всего 64 минуты, в текущем сезоне на поле еще не появлялся.