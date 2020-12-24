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Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения и заверил, что ждет возвращения травмированного игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитнику исполнилось 28

Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения и заверил, что ждет возвращения травмированного игрока
Новина українською

24 декабря празднует свой 28 День рождения полузащитник "Шахтера" Максим Малышев. Клуб поздравил игрока и заверил, что несмотря на травмы, ждет его возвращения на поле.

"К сожалению, в последние годы Максиму не удавалось вернуться в игру из-за травм, однако Малышев – истинный профессионал, целеустремленный человек с крепким характером, преданный своему делу и преодолевающий трудности.

Поздравляем именинника с днем рождения, желаем ему и его близким здоровья, радостей и вдохновения. Пусть осуществятся все мечты! Максим, верим и ждем твоего возвращения на поле в составе "Шахтера", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Малышев является воспитанником "Шахтера", а в первой команде выступает с лета 2015 года, сыграв за два сезона 77 матчей (7 голов и 1 ассист).

Однако из-за череды травм футболист с лета 2017 года сыграл за донецкий клуб всего 64 минуты, в текущем сезоне на поле еще не появлялся.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
24.12.2020 в 22:57
махровий сепар. Братався з всякими покидьками сепаратистами
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