Денис Костышин: Папа требует от меня гораздо больше, часто может напихать

Полузащитник " Колоса " Денис Костышин рассказал, как ему работается со своим отцом – главным тренером команды Русланом Костышиным.

- Твой папа, Руслан Костышин, главный тренер "Колоса". Не было ли случаев, когда он к тебе относился предвзято?

- Я бы не сказал, что предвзято. Это не то слово. Больше подходит "ответственно", потому что действительно трудно. Он требует от меня гораздо больше, чем от других игроков. У меня нет права на ошибку даже на тренировке. Папа часто может мне "напихать".

- Какая история с отцом из детства запомнилась больше всего?

- Наверное, когда я играл за академию "Динамо". Тогда он приходил на матч и я плохо выглядел на футбольном поле. У меня с детства такая привычка, когда я играю и отец приходит на матчи, то я всегда оглядываюсь, где он есть. Если я смотрел на него и он мне показывал ноль, то все, мне после матча была "хана" (смеется - прим). Нужно было исправляться на футбольном поле. Он не показывал один, два или три, только ноль. А если просто хорошо сыграл, то после игры говорил мне об этом.