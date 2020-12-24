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Денис Костышин: Папа требует от меня гораздо больше, часто может напихать
Хавбек Колоса рассказал, как ему работается под руководством отца
Полузащитник "
- Твой папа, Руслан Костышин, главный тренер "Колоса". Не было ли случаев, когда он к тебе относился предвзято?
- Я бы не сказал, что предвзято. Это не то слово. Больше подходит "ответственно", потому что действительно трудно. Он требует от меня гораздо больше, чем от других игроков. У меня нет права на ошибку даже на тренировке. Папа часто может мне "напихать".
- Какая история с отцом из детства запомнилась больше всего?
- Наверное, когда я играл за академию "Динамо". Тогда он приходил на матч и я плохо выглядел на футбольном поле. У меня с детства такая привычка, когда я играю и отец приходит на матчи, то я всегда оглядываюсь, где он есть. Если я смотрел на него и он мне показывал ноль, то все, мне после матча была "хана" (смеется - прим). Нужно было исправляться на футбольном поле. Он не показывал один, два или три, только ноль. А если просто хорошо сыграл, то после игры говорил мне об этом.
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