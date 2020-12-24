Десна в январе попрощается с опытным полузащитником

" Десна " в зимнее межсезонье расстанется с опытным 31-летним полузащитником Александром Волковым.

Хавбек пришел в "Десну" летом 2016 года, а прошлый сезон провел в аренде в "Колосе".

Летом этого года футболист вернулся в "Десну", но в нынешнем сезоне сыграл за черниговцев только одну игру.

Напомним, что "Десна" ушла на зимний перерыв на третьем месте в УПЛ. Команда Александра Рябоконя выйдет из отпуска 11 января.