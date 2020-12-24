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Десна в январе попрощается с опытным полузащитником
Александр Волков не смог закрепиться в команде
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Хавбек пришел в "Десну" летом 2016 года, а прошлый сезон провел в аренде в "Колосе".
Летом этого года футболист вернулся в "Десну", но в нынешнем сезоне сыграл за черниговцев только одну игру.
Напомним, что "Десна" ушла на зимний перерыв на третьем месте в УПЛ. Команда Александра Рябоконя выйдет из отпуска 11 января.
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Источник:Sport Arena
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