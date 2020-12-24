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Цыганков признан лучшим игроком Динамо второй месяц подряд

Премьер-лига
(1 голосов)

Ноябрь и декабрь остались за Виктором

Цыганков признан лучшим игроком Динамо второй месяц подряд
Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре

Среди претендентов было 3 игрока, а большинство голосов (64%) набрал Виктор Цыганков. Он обошел Николая Шапаренко (24% голосов) и Дениса Попова (12%).

Интересно, что Цыганков признавался лучшим игроком киевлян и в ноябре.

Напомним, что Цыганков в составе киевлян в декабре провел 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виктор Цыганков Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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