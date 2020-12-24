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Цыганков признан лучшим игроком Динамо второй месяц подряд
Ноябрь и декабрь остались за Виктором
"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре
Среди претендентов было 3 игрока, а большинство голосов (64%) набрал Виктор Цыганков. Он обошел Николая Шапаренко (24% голосов) и Дениса Попова (12%).
Интересно, что Цыганков
Напомним, что Цыганков в составе киевлян в декабре провел 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:ФК Динамо
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