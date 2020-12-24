Цыганков признан лучшим игроком Динамо второй месяц подряд

"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в декабре

Среди претендентов было 3 игрока, а большинство голосов (64%) набрал Виктор Цыганков. Он обошел Николая Шапаренко (24% голосов) и Дениса Попова (12%).

Интересно, что Цыганков признавался лучшим игроком киевлян и в ноябре.

Напомним, что Цыганков в составе киевлян в декабре провел 4 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.