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Климовский: В УПЛ можно обыгрывать все команды
Наставник олимпийцев рассказал о подготовке ко второй части сезона
Главный тренер "
— Каковы планы команды на зимнее межсезонье?
— Сейчас футболисты разъехались по своим домам. 10-го января мы собираемся в Киеве. Ребята пройдут медицинское обследование и после этого 15-го января мы улетим в Турцию. Зимние сборы мы проведем близ Анталии. За это время "Олимпик" сыграет семь контрольных игр. 5-го февраля мы вернемся в Украину. И уже в Киеве продолжим подготовку к матчу с "Динамо".
— Старт второй части сезона намечен на 13-е февраля. Вам хватит месяца на подготовку к официальным матчам?
— Месяца может и не хватить. Мы повторили своим подопечным, чтобы они поддерживали свою физическую форму в отпуске. Понимаем, что будем добирать форму по ходу второго круга.
— Наверняка у "Олимпика" будут проблемы в феврале с полями. Где будете тренироваться?
— На искусственном поле. Других вариантов не видно. Наверняка в нашей стране будут сильные морозы в середине февраля.
— Какие задачи у команды в текущем сезоне?
— Хотелось бы финишировать в пятерке лучших команд Украины. Матчи украинской Премьер-лиги показывают, что можно обыгрывать все клубы. Мы побеждали и "Александрию", и "Колос". Хочется укрепиться и достойно сыграть во втором круге.
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