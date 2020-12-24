Капитан Миная: Со своим богатым опытом Милевский сможет претендовать на роль лидера раздевалки

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал подписание закарпатским клубом Артема Милевского.

"Если откровенно, то не хочется делать какие-то прогнозы относительно того, поможет Артем Милевский "Минаю", или нет. Все равно, на мой взгляд, положительного результата добивается команда, как и в неудаче, прежде всего, виноваты сами футболисты. Однако убежден, что наше клубное руководство приглашая Милевского, все хорошенько взвесило и это никакой не пиар-ход, чтобы привлечь внимание к "Минаю", что он, действительно, станет одним из лидеров. Тем более, что и сам Милевский утверждал, что во время зимних сборов у него будет возможность хорошо подготовиться и справиться с новым вызовом.

Конечно, будет интересно понаблюдать за именитым одноклубником во время тренировочного процесса, что он прибавит креатива нашим действиям в календарных матчах. Также важно, что со своим богатым опытом Милевский сможет претендовать на роль лидера раздевалки. Это очень ценно", - сказал Нуриев.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.