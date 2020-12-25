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Герой футбольного дня. Артем Милевский

Премьер-лига
(6 голосов)

Вернулся в УПЛ

Герой футбольного дня. Артем Милевский
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главная новость вчерашнего дня - Артем Милевский вернулся в чемпионат Украины.

Ветерана подписал закарпатский "Минай", где он, 35-летний, составит компанию Антону Шиндеру, Денису Кожанову, Артуру Карнозе, Андрею Ткачуку, Олегу Голодюку. Жаль, Олег Допилка уходит, но и без него получается неплохая команда времен "доллара по 8".

Помните же то время, да? Как шикарно жил наш футбол! Клубы тратили по 20 млн баксов за лето, плей-офф Лиги Европы стал обыденностью даже для "Металлиста" с "Днепром", а "Шахтер" вообще мечтал о Лиге чемпионов. Еще бы - с таким-то составом. Просто посмотрите, какие карьеры после Донецка сделали Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста. А Срну вообще в 33 года звала "Барселона".

Артем Милевский был одним из символов той неоднозначной эпохи, в которой бешенные траты и высокие результаты грандов шли рука об руку с банкротствами середняков и аутсайдеров. У него был ярчайший талант. Более неординарного форварда за всю историю украинского футбола надо еще поискать. Когда Миля был в ударе, он мог на носовом платке обыграть трех человек, а потом отдать гениальный пас или пробить мимо вратаря. "Спартаку" в этом плане не повезло - из "мясных" Тема изящно сделал котлетку.

С такими задатками он обязан был стать легендой "Динамо", сборной Украины или даже какого-нить зарубежного топа. На голову не налазит, что всему этому Милевский предпочел статус легенды киевских ночных клубов.

К слову сказать, из того поколения динамовцев звездой стал только Ярмоленко. Где Алиев мы знаем, Лысенко уже сто лет в "Колосе"; Морозюк теперь в тренде не Николая, а Ирина; Олейник в Финляндии, Дедечко вообще в Армении, Хачериди выгоняют из Беларуси ("Минай", открывай?), Гармаш и Петров, которые чуть помоложе, тоже не преуспели.

Милевский - один из многих, кто за годы правления Суркисов в "Динамо" угробил свой потенциал. Но все-таки он сумел выделиться - тем, насколько нагло шел на дно. Вся страна знала, что он бухает и кутит, и он даже не пытался это скрывать. Наверное, единственное, что Олег Блохин сделал правильно в бытность тренером "Динамо" - это выставил его за дверь вскоре после незабываемого "халата". К тому времени Миля уже ни на что не годился.

Его последующая попытка поиграть в Турции запомнилась только разбитым "Феррари", из Хорватии бывшего партнера выгнал Горан Саблич за кутеж; даже во втором российском дивизионе Миля не забил ни разу за полгода. Пришлось в поисках работы ехать в совсем уж дворовые места - сперва в Румынии играл в какой-то глуши, потом в Венгрии, в Беларуси. Короче, в местах, не имеющих решительно никакого отношения к футболу.

Теперь вот еще одно село, только украинское. Логичный итог пути футболиста, который угробил собственный талант ради красивой и легкой жизни. В "Минае" есть один способный паренек, Нуриев, и ему важно сделать из этого правильные выводы.

А вот в футбольном смысле трансфер Милевского вряд ли повлияет хоть на что-то. Он давным-давно не играл против приличных команд, ему нужно набрать форму, а с этим у Темы и в молодые годы дела обстояли так себе. Вдобавок он вообще не защищается. Если эта версия Милевского будет иметь успех в УПЛ, то это приговор лиге, причем суровый.

Ну и напоследок - никакая он не легенда "Динамо", не пишите глупостей в комментариях. Легенды - это Шевченко, Ребров, Беланов с Блохиным, Белькевич, Лужный, Шовковский, Шацких в конце концов. Не ставьте с ними в ряд человека, про которого даже через сто лет статьи будут начинать с "Ах, если бы…"

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) герой футбольного дня ФК Минай
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Комментарии (9)
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Динамо-машина (Киев)
25.12.2020 в 11:30
Миля-футболист - талантливый и неординарный игрок, с тонким пасом и хорошим пониманием игры. Ну и голы он умеет забивать. Миля-человек - типичный ватник, поёт гимн Беларуси и Украины, а может и россии. При этом не знает ни украинского, ни беларуського языков. Короче в ситуации с войной повел себя так, как-будто ничего не поменялось. Почти для всей Украины все поменялось, а он вспоминает с ностальгией времена жизни в Питере и игру за Тосно. Короче позиции нет чёткой, всех любит, и россию, и Украину, и Беларусь. Только одна из этих трёх стран устроила военные действия на территории другой, а он этого не замечает. И не может понять, что как раньше уже не будет.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 10:55
Алиев был талантище!!!!
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0
-2
lightning (Одесса)
25.12.2020 в 11:22
гадёнышь то ? та ладно, ну со штрафного мог когда-никогда пробить, а так...
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0
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 11:38
Много чего мог, но человек - гмно!
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Astor Astor (Одесса)
25.12.2020 в 10:42
После перехода Луческу в киевское Динамо большинство киевских фанатов на продолжительное время впали в жесткий ступор. Они писали пронзительно-истерические посты и статьи о том, что Суркисы предали память Лобановского и все святое, что было в истории Киевского Динамо. Потом постепенно, не сразу, началось принятие реальности. Самые умные из Киевских фанов начали понимать, что Луческу пришел всерьез и может быть даже надолго. Потом начали появляться статьи и посты, в которых писалось, как крут Луческу, а вся вина в его обструкции возлагалась исключительно на Ультру - мол, что с них взять, с тупого совья. А вот мы - мы тут ни при чем, это все они. Потом самые умные поняли, что можно обвинить в организации кампании против Мирчи своих вечных противников из Донецка. Уже даже не Киевская Ультра стала виновата в травле Мистера, но - вот как раз донецкие. Это было удобно и привычно - ведь агенты Ахметова еще в Ахтырке в свое время накосячили - ну все же помнят, верно? И вот сейчас мы видим новую стадию. Самые прозорливые из Киевских Фанов теперь славят уже не просто Луческу, но и созданную им великую команду - Шахтер 7-10 летней давности. Типа вспомните Косту, Виллиана, Мхитаряна, Фернандиньо - ага, вот этот вот всё. Мы-то помним, а вот отчего Они об этом заговорили? :)) Но фаны Киевского Динамо идут еще дальше. Они теперь с ностальгией вспоминают времена Злочынного Режима, когда доллар был по 8 гривен, а в Украине было Пять приличных команд европейского уровня. *** Что будет дальше - даже представить себе страшно :)). Если следовать логике развития событий, можно через пару месяцев ждать от Киевских Фанов статей с прославлением Злоычнного Режима времен Советской Оккупации. Ну реально - вспомните, бакс тогда был по 66 копеек (ну пусть даже по 3 рубля :), а Киевское Динамо - Дважды выигрывало Еврокубки! Даже можно сказать - Трижды, с учетом сувенирного Суперкубка. А киевские динамовцы тогда же дважды получали Золотой Мяч. Так что - ждем постов с ностальгией по СССР? Или автор тогда еще не родился? :)
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+4
-1
lightning (Одесса)
25.12.2020 в 11:27
ну киевские ультрас никогда особо умом не славились
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0
0
Serhii27 (Нежин)
25.12.2020 в 10:08
Да, конечно, Миля легенда ! Пусть и не в сфере спортивных достижений, но его ещё оооочень долго будут помнить и вспоминать !
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
25.12.2020 в 10:01
Легенда ночных клубов, а не киевского Динамо.С другой стороны мемов больше чем про Милю нет ни про одного бывшего футболиста ДК.
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-1
karpatoman (Львів)
25.12.2020 в 09:55
Міля хоч трохи розворушить сірість і буденність УПЛ.
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