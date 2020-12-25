Герой футбольного дня. Артем Милевский

Главная новость вчерашнего дня - Артем Милевский вернулся в чемпионат Украины.

Ветерана подписал закарпатский "Минай", где он, 35-летний, составит компанию Антону Шиндеру, Денису Кожанову, Артуру Карнозе, Андрею Ткачуку, Олегу Голодюку. Жаль, Олег Допилка уходит, но и без него получается неплохая команда времен "доллара по 8".

Помните же то время, да? Как шикарно жил наш футбол! Клубы тратили по 20 млн баксов за лето, плей-офф Лиги Европы стал обыденностью даже для "Металлиста" с "Днепром", а "Шахтер" вообще мечтал о Лиге чемпионов. Еще бы - с таким-то составом. Просто посмотрите, какие карьеры после Донецка сделали Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста. А Срну вообще в 33 года звала "Барселона".

Артем Милевский был одним из символов той неоднозначной эпохи, в которой бешенные траты и высокие результаты грандов шли рука об руку с банкротствами середняков и аутсайдеров. У него был ярчайший талант. Более неординарного форварда за всю историю украинского футбола надо еще поискать. Когда Миля был в ударе, он мог на носовом платке обыграть трех человек, а потом отдать гениальный пас или пробить мимо вратаря. "Спартаку" в этом плане не повезло - из "мясных" Тема изящно сделал котлетку.

С такими задатками он обязан был стать легендой "Динамо", сборной Украины или даже какого-нить зарубежного топа. На голову не налазит, что всему этому Милевский предпочел статус легенды киевских ночных клубов.

К слову сказать, из того поколения динамовцев звездой стал только Ярмоленко. Где Алиев мы знаем, Лысенко уже сто лет в "Колосе"; Морозюк теперь в тренде не Николая, а Ирина; Олейник в Финляндии, Дедечко вообще в Армении, Хачериди выгоняют из Беларуси ("Минай", открывай?), Гармаш и Петров, которые чуть помоложе, тоже не преуспели.

Милевский - один из многих, кто за годы правления Суркисов в "Динамо" угробил свой потенциал. Но все-таки он сумел выделиться - тем, насколько нагло шел на дно. Вся страна знала, что он бухает и кутит, и он даже не пытался это скрывать. Наверное, единственное, что Олег Блохин сделал правильно в бытность тренером "Динамо" - это выставил его за дверь вскоре после незабываемого "халата". К тому времени Миля уже ни на что не годился.

Его последующая попытка поиграть в Турции запомнилась только разбитым "Феррари", из Хорватии бывшего партнера выгнал Горан Саблич за кутеж; даже во втором российском дивизионе Миля не забил ни разу за полгода. Пришлось в поисках работы ехать в совсем уж дворовые места - сперва в Румынии играл в какой-то глуши, потом в Венгрии, в Беларуси. Короче, в местах, не имеющих решительно никакого отношения к футболу.

Теперь вот еще одно село, только украинское. Логичный итог пути футболиста, который угробил собственный талант ради красивой и легкой жизни. В "Минае" есть один способный паренек, Нуриев, и ему важно сделать из этого правильные выводы.

А вот в футбольном смысле трансфер Милевского вряд ли повлияет хоть на что-то. Он давным-давно не играл против приличных команд, ему нужно набрать форму, а с этим у Темы и в молодые годы дела обстояли так себе. Вдобавок он вообще не защищается. Если эта версия Милевского будет иметь успех в УПЛ, то это приговор лиге, причем суровый.

Ну и напоследок - никакая он не легенда "Динамо", не пишите глупостей в комментариях. Легенды - это Шевченко, Ребров, Беланов с Блохиным, Белькевич, Лужный, Шовковский, Шацких в конце концов. Не ставьте с ними в ряд человека, про которого даже через сто лет статьи будут начинать с "Ах, если бы…"