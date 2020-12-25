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Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе

Премьер-лига
(1 голосов)

С далекого 1998 года

Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе
Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" (2017-2019 годы), тренер второй и молодежной команд (2010-2014 годы), белорус Александр Хацкевич, рассказал историю с времен, когда был игроком "бело-синих" в 1996-2004 годах с одноклубником, фланговым защитником из Грузии Кахабером Каладзе.

Тогда он только-только перешел в киевское "Динамо" и на русском, по словам Хацкевича, почти не разговаривал.

Я ему помогал. Машиной ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: "Ты сегодня адна дома?». Я вздрогнул.

Тогда руку с колена убрал и ответил: "Каха, вообще-то я женат!". Он начал хохотать. Затем объяснил, что имел в виду совсем не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось очень интимно.

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В статье: Александр Хацкевич Каха Каладзе Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
25.12.2020 в 08:31
А ести бы не был женат, то что?
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Astor Astor (Одесса)
25.12.2020 в 08:20
Да, это по-динамовски. Если почитать здесь комменты самых упоротых динамовцев (Кашина, ДинамоКиев), то они там через одного - такие.
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