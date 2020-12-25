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Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе
С далекого 1998 года
Экс-наставник киевского "
Тогда он только-только перешел в киевское "Динамо" и на русском, по словам Хацкевича, почти не разговаривал.
Я ему помогал. Машиной ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: "Ты сегодня адна дома?». Я вздрогнул.
Тогда руку с колена убрал и ответил: "Каха, вообще-то я женат!". Он начал хохотать. Затем объяснил, что имел в виду совсем не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось очень интимно.
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