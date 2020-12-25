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Олег Саленко советует Алиеву идти в Минай к Милевскому

Премьер-лига
(1 голосов)

Но до этого - сбросить вес

Олег Саленко советует Алиеву идти в Минай к Милевскому
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и национальной сборной Украины (1992) Олег Саленко прокомментировал подписание "Минаем" Артема Милевского.

- Все шло к тому, что Артем вернется в Украину. Посмотрим Милевского на уровне УПЛ. Одно дело играть в Беларуси. Но у нас уровень выше. Главное, что есть здоровье, а мастерство остается.

Уровень игры "Миная" оставляет желать лучшего. Милевский должен придержать, протянуть мяч, отдать пас, заработать стандарт. Козыри Артема точно понадобятся "Минаю".

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- Для Милевского это вполне приемлемый вариант?

- В "Минае" есть все условия, хороший президент. Артем может поднять уровень понимания игры минайцив, чтобы не бежали вперед толпой, а могли придержать мяч, старались больше владеть инициативой. Милевский уже давно играет на мастерстве, не бежит, как раньше. Сейчас он может поделиться своим опытом с игроками "Миная".

- Будет интересно посмотреть на Артема в матче против "Динамо"?

- Да. Нужно еще Алиева в "Минай" сейчас. Говорю ему: "Саня, немного сними вес и подписывай контракт с "Минаем".

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В статье: Артем Милевский Олег Саленко ФК Минай Минай
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.12.2020 в 11:06
Отличная идея - собрать всех ватников в одной сельской команде (Милю, Алиева, Селезнева...) и назвать её "Юный Новорос"
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0
0
Vantala (Kharkiv)
25.12.2020 в 09:44
Леону забыл посоветовать в Минай пойти.
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+3
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.12.2020 в 09:38
Я б ще Рикуна взяв...
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+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
25.12.2020 в 09:10
И Саленко тренером... будет первая алко-тим в мире :)
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+3
-3
bokasonokloshara (город)
25.12.2020 в 10:37
чувак в 35 играет и бабло косит а ты руки из трусов не вынимаешь
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+2
-3


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