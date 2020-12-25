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Олег Саленко советует Алиеву идти в Минай к Милевскому
Но до этого - сбросить вес
Бывший нападающий "Динамо" и национальной сборной Украины (1992) Олег Саленко прокомментировал подписание "
- Все шло к тому, что Артем вернется в Украину. Посмотрим Милевского на уровне УПЛ. Одно дело играть в Беларуси. Но у нас уровень выше. Главное, что есть здоровье, а мастерство остается.
Уровень игры "Миная" оставляет желать лучшего. Милевский должен придержать, протянуть мяч, отдать пас, заработать стандарт. Козыри Артема точно понадобятся "Минаю".
- Для Милевского это вполне приемлемый вариант?
- В "Минае" есть все условия, хороший президент. Артем может поднять уровень понимания игры минайцив, чтобы не бежали вперед толпой, а могли придержать мяч, старались больше владеть инициативой. Милевский уже давно играет на мастерстве, не бежит, как раньше. Сейчас он может поделиться своим опытом с игроками "Миная".
- Будет интересно посмотреть на Артема в матче против "Динамо"?
- Да. Нужно еще Алиева в "Минай" сейчас. Говорю ему: "Саня, немного сними вес и подписывай контракт с "Минаем".
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