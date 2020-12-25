Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата
Без игроков "Александрии", "Руха", ПФК "Львов" и "Днепра-1"
Украинская Премьер-лига по данным индекса платформы Wyscout назвала символическую сборную осенней части чемпионата 2020/2021.
Вратарь: Волынец (Колос)
Защитники: Сакив (Минай), Матвиенко (Шахтер), Яворский (Ворскла), Балан (Ингулец)
Полузащитники: Мишнев (Мариуполь), Нуриев (Минай), Кочергин (Зоря), Цыганков (Динамо Киев)
Нападающие: Шахаб (Олимпик), Будковский (Десна)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба
- Герой футбольного дня. Артем Милевский
- Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
simargl (Чернигов)
25.12.2020 в 11:41
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.12.2020 в 11:24
Ответить
0
0
Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 10:50
Ответить
+1
-1
Astor Astor (Одесса)
25.12.2020 в 09:46
Ответить
+3
-2
Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 09:33
Ответить
+4
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...