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Премьер-лига

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Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата

Премьер-лига
(6 голосов)

Без игроков "Александрии", "Руха", ПФК "Львов" и "Днепра-1"

Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата
Новина українською

Украинская Премьер-лига по данным индекса платформы Wyscout назвала символическую сборную осенней части чемпионата 2020/2021.

Вратарь: Волынец (Колос)

Защитники: Сакив (Минай), Матвиенко (Шахтер), Яворский (Ворскла), Балан (Ингулец)

Полузащитники: Мишнев (Мариуполь), Нуриев (Минай), Кочергин (Зоря), Цыганков (Динамо Киев)

Нападающие: Шахаб (Олимпик), Будковский (Десна)

Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата - изображение 1
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В статье: УПЛ Wyscout
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
25.12.2020 в 11:41
Не о чем )))!!! Мало из Миная и Колоса !!! Почему нет ни кого из Руха и Львова ???)))) Ржачка, а не сборная ....
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.12.2020 в 11:24
лолище!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 10:50
Смешно то как))))
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
25.12.2020 в 09:46
На удивление тупая сборная. Учитывая, что это первая какая-то более-менее известная инфа о Вискаут, начинают они не очень :)).
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+3
-2
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Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 09:33
Не знаю, що таке wyscout, але збірну (за деякими винятками) вони склали, м'яко кажучи, ніяку.
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+4
-1


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