Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе

У нападающего Дмитрия Хлебаса завершился контракт с черниговской " Десной ", клуб сделал официальное предложение о продолжении сотрудничества.

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В то же время накануне Хлебас накануне в интервью сообщил, что рассматривает предложения только от других клубов и не хочет оставаться в Чернигове.

Также Хлебас заявил, что "Десна" задолжала ему зарплату за 6 месяцев.