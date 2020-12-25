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Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Он сам заявил о задолженности

Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе
Новина українською

У нападающего Дмитрия Хлебаса завершился контракт с черниговской "Десной", клуб сделал официальное предложение о продолжении сотрудничества.

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В то же время накануне Хлебас накануне в интервью сообщил, что рассматривает предложения только от других клубов и не хочет оставаться в Чернигове.

Также Хлебас заявил, что "Десна" задолжала ему зарплату за 6 месяцев.

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В статье: Дмитрий Хлебас Десна (Чернигов) контракт
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Источник:
Десна

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Комментарии (1)
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Бутига (Чернигов)
25.12.2020 в 13:39
Во-первых,надо было давать время Хлебасу ,а не Дегтяреву с Шевцовым. Во-вторых ставить его на место наконечника ,поменять местами с Будковским. Только на таких условиях я бы советовал ему остаться.Но это маловероятно.
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