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Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе
Он сам заявил о задолженности
У нападающего Дмитрия Хлебаса завершился контракт с черниговской "
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В то же время накануне Хлебас накануне в интервью сообщил, что рассматривает предложения только от других клубов и не хочет оставаться в Чернигове.
Также Хлебас заявил, что "Десна" задолжала ему зарплату за 6 месяцев.
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Источник:Десна
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25.12.2020 в 13:39
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