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Львовский Рух разорвал соглашение с защитником

Премьер-лига
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В 23 поединках был капитаном

Львовский Рух разорвал соглашение с защитником
Новина українською

"Рух" по соглашению сторон прекратил сотрудничество с 30-летним защитником Владимиром Заставным.

К "желто-черным" защитник присоединился летом 2017 года.

Уже в первом для себя матче за "Рух" защитник забил дебютный гол "желто-черных" в Первой лиге Украины в ворота "Колоса" (1:0).

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Всего за "руховцев" Владимир Заставный провел 89 матчей. По этому показателю защитник входит в топ-3 игроков с наибольшим количеством противостояний в футболке "желто-черных". А еще в 23-х поединках Владимир выводил команду с капитанской повязкой.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Владимир Заставный
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Источник:
Рух

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