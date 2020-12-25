Львовский Рух разорвал соглашение с защитником

" Рух " по соглашению сторон прекратил сотрудничество с 30-летним защитником Владимиром Заставным.

К "желто-черным" защитник присоединился летом 2017 года.

Уже в первом для себя матче за "Рух" защитник забил дебютный гол "желто-черных" в Первой лиге Украины в ворота "Колоса" (1:0).

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Всего за "руховцев" Владимир Заставный провел 89 матчей. По этому показателю защитник входит в топ-3 игроков с наибольшим количеством противостояний в футболке "желто-черных". А еще в 23-х поединках Владимир выводил команду с капитанской повязкой.