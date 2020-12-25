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Львовский Рух разорвал соглашение с защитником
В 23 поединках был капитаном
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К "желто-черным" защитник присоединился летом 2017 года.
Уже в первом для себя матче за "Рух" защитник забил дебютный гол "желто-черных" в Первой лиге Украины в ворота "Колоса" (1:0).
Всего за "руховцев" Владимир Заставный провел 89 матчей. По этому показателю защитник входит в топ-3 игроков с наибольшим количеством противостояний в футболке "желто-черных". А еще в 23-х поединках Владимир выводил команду с капитанской повязкой.
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