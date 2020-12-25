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Тете радуется погоде в Украине и спит с открытым окном при -8
Холод? Это хорошо!
Бразильский вингер - фланговый полузащитник "
Тете заверил, что проблем с привыканием к Украине у него не было вообще. А холодная погода ему очень нравится.
Когда мы приехали, было -8 градусов. Но я вам скажу, что мне очень нравится холод! Очень! Мы ночевали в гостинице, я спал с открытым окном.
Пабло [агент] говорил мне: "Ты с ума сошел? Закрой окно!". Но мне нравится холод...
Адаптация была хорошей. У меня есть жена, Пабло тоже остается со мной в Украину. Мне очень нравится в этой стране.
И на поле проблем не было. Хотя, конечно, иногда хочется собрать всех бразильских друзей и пригласить на барбекю, - цитирует Тете издание UOL.
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