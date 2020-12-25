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Тете радуется погоде в Украине и спит с открытым окном при -8

Премьер-лига
(1 голосов)

Холод? Это хорошо!

Тете радуется погоде в Украине и спит с открытым окном при -8
Новина українською

Бразильский вингер - фланговый полузащитник "Шахтера" Тете, который в украинском клубе с 2018 года, рассказал о своей адаптации.

Тете заверил, что проблем с привыканием к Украине у него не было вообще. А холодная погода ему очень нравится.

Когда мы приехали, было -8 градусов. Но я вам скажу, что мне очень нравится холод! Очень! Мы ночевали в гостинице, я спал с открытым окном.

Пабло [агент] говорил мне: "Ты с ума сошел? Закрой окно!". Но мне нравится холод...

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Адаптация была хорошей. У меня есть жена, Пабло тоже остается со мной в Украину. Мне очень нравится в этой стране.

И на поле проблем не было. Хотя, конечно, иногда хочется собрать всех бразильских друзей и пригласить на барбекю, - цитирует Тете издание UOL.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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