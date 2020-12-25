Тете радуется погоде в Украине и спит с открытым окном при -8

Бразильский вингер - фланговый полузащитник " Шахтера " Тете, который в украинском клубе с 2018 года, рассказал о своей адаптации.

Тете заверил, что проблем с привыканием к Украине у него не было вообще. А холодная погода ему очень нравится.

Когда мы приехали, было -8 градусов. Но я вам скажу, что мне очень нравится холод! Очень! Мы ночевали в гостинице, я спал с открытым окном. Пабло [агент] говорил мне: "Ты с ума сошел? Закрой окно!". Но мне нравится холод...

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