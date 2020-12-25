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Футбольная команда - это фарш. Президент Ингульца составил топ-3 из тренеров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Котлеты от Поворознюка

Футбольная команда - это фарш. Президент Ингульца составил топ-3 из тренеров УПЛ
Новина українською

Александра Поворознюка, президента "Ингульца", попросили составить топ из лучших тренеров УПЛ.

В ответ он сказал: "Лавриненко, Лавриненко, Лавриненко. Надо кого-то другого?".

На примере Сергея Лавриненко, а он из ничего сделал то, стоит на втором месте отметить Костышина. Он с футболистами из Первой лиги пробился в еврокубки.

И есть еще двое наставников на третьем месте. Я колеблюсь, кого выбрать - Скрипника или Рябоконя.

Эти четверо тренеров, по словам президента "Ингульца", являются теми футбольными фигурами, которые делают "котлеты" из того, что есть.

Ведь футбольная команда - это, как фарш, а с этого фарша еще надо сделать котлеты, а потом еще и пожарить. То есть получить результат. Вот и все!

Если учесть Мистера Луческу в киевском "Динамо". Конечно, это супертренер, но у него и выбор игроков хорошый, 4-5 составов! А если лепить исключительно из того, что есть, это уже очень сложно.

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В статье: Мирча Луческу Руслан Костышин Виктор Скрипник Александр Рябоконь УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
25.12.2020 в 14:25
Как он лихо в межсезонье заменил Морозючку.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.12.2020 в 13:51
ох Поворознюк і шеф-кухар першого розряду...
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