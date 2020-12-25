Футбольная команда - это фарш. Президент Ингульца составил топ-3 из тренеров УПЛ

Александра Поворознюка, президента " Ингульца ", попросили составить топ из лучших тренеров УПЛ.

В ответ он сказал: "Лавриненко, Лавриненко, Лавриненко. Надо кого-то другого?".

На примере Сергея Лавриненко, а он из ничего сделал то, стоит на втором месте отметить Костышина. Он с футболистами из Первой лиги пробился в еврокубки. И есть еще двое наставников на третьем месте. Я колеблюсь, кого выбрать - Скрипника или Рябоконя.

Эти четверо тренеров, по словам президента "Ингульца", являются теми футбольными фигурами, которые делают "котлеты" из того, что есть.