Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футбольная команда - это фарш. Президент Ингульца составил топ-3 из тренеров УПЛ
Котлеты от Поворознюка
Александра Поворознюка, президента "
В ответ он сказал: "Лавриненко, Лавриненко, Лавриненко. Надо кого-то другого?".
На примере Сергея Лавриненко, а он из ничего сделал то, стоит на втором месте отметить Костышина. Он с футболистами из Первой лиги пробился в еврокубки.
И есть еще двое наставников на третьем месте. Я колеблюсь, кого выбрать - Скрипника или Рябоконя.
Эти четверо тренеров, по словам президента "Ингульца", являются теми футбольными фигурами, которые делают "котлеты" из того, что есть.
Ведь футбольная команда - это, как фарш, а с этого фарша еще надо сделать котлеты, а потом еще и пожарить. То есть получить результат. Вот и все!
Если учесть Мистера Луческу в киевском "Динамо". Конечно, это супертренер, но у него и выбор игроков хорошый, 4-5 составов! А если лепить исключительно из того, что есть, это уже очень сложно.
Популярное сейчас
- Десна сделала официальное предложение Хлебасу, который не хочет оставаться в клубе
- Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата
- Карпаты Галич заявили о готовности заменить какую-то из команд Первой лиги
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО