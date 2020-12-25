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Корниенко, Трубин и еще пять футболистов Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в 2020 году

Премьер-лига
(2 голосов)

Голосование уже открыто

Корниенко, Трубин и еще пять футболистов Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в 2020 году
Новина українською

"Шахтер" объявил о старте голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

На победу претендуют 7 футболистов – Тайсон, Марлос, Манор Соломон, Жуниор Мораес, Виктор Корниенко, Тете и Анатолий Трубин.

Проголосовать можно в Instagram и в новостных каналах "Шахтера" в Telegram и Viber.

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В статье: Тайсон Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Манор Соломон Виктор Корниенко Тете Анатолий Трубин
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(2 голосов)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 18:56
К чему это все?! Додо верняк лучше всех правых крайков, а они выделяют тех, кто может проиграть конкуренцию! Жесть.....
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