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Корниенко, Трубин и еще пять футболистов Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в 2020 году
Голосование уже открыто
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На победу претендуют 7 футболистов – Тайсон, Марлос, Манор Соломон, Жуниор Мораес, Виктор Корниенко, Тете и Анатолий Трубин.
Проголосовать можно в Instagram и в новостных каналах "Шахтера" в Telegram и Viber.
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Источник:shakhtar.com
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 18:56
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