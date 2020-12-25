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Директор Интернасьонала: Наше общение с Тайсоном было продуктивным и обнадеживающим

Премьер-лига
(1 голосов)

Но официальные переговоры могут начаться только в январе

Директор Интернасьонала: Наше общение с Тайсоном было продуктивным и обнадеживающим
Новина українською

Исполнительный директор бразильского "Интернасьонала" Родриго Каэтано заявил о том, что руководство клуба пообщалось с хавбеком "Шахтера" Тайсоном, который сейчас проводит отпуск в Бразилии.

"Мы должны соблюдать закон – до января мы не можем делать никаких официальных предложений игроку.

Интерес игрока есть, но пока что не более того. Для начала свое согласие должен дать Тайсон, а потом уже следующий шаг - отпустит ли его клуб или нет. В любом случае, мы сможем вести переговоры о контракте только в январе.

Наше общение с Тайсоном было продуктивным и обнадеживающим, но это пока все, что я могу на данный момент сказать", - резюмировал Каэтано.

Ранее футболист не раз заявлял о своем желании вернуться в "Интернсаьонал", где он начинал свою профессиональную карьеру. Впрочем, в последнее время СМИ начали писать о том, что на хавбека есть претенденты и в Европе. Также сообщалось, что "горняки" намерены удержать игрока и готовы предложить ему новый контракт.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Globo

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 19:00
Не факт что он там будет!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.12.2020 в 18:25
Та забирайте вже нах цю Сову.
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