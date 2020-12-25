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У Довгого и Задераки закончились контракты с Александрией

Премьер-лига
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Предложит ли клуб игрокам новые соглашения пока что неясно

У Довгого и Задераки закончились контракты с Александрией
Новина українською

У двух игроков "Александрии" – полузащитников Максима Задераки и Алексея Довгого закончились соглашения с клубом.

Как сообщает Meta-ratings, пока не ясно, заинтересован ли клуб в пролонгации соглашений. Вероятно, окончательное решение будет принято уже после возвращения команды из отпуска (9 января).

Ранее главный тренер команды Владимир Шаран заявил, что команда будет омолаживаться, ее покинут 5 игроков.

Что касается потенциальных новичков, то, скорее всего, они появятся в тренировочном лагере "Александрии" на сборе в Турции, куда "горожане" отправятся 21 января. Запланированы и пять контрольных поединков, спарринг-партнеры еще уточняются.

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В статье: Алексей Довгий ФК Александрия Максим Задерака
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Источник:
Meta Ratings

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