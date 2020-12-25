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У Довгого и Задераки закончились контракты с Александрией
Предложит ли клуб игрокам новые соглашения пока что неясно
У двух игроков "
Как сообщает Meta-ratings, пока не ясно, заинтересован ли клуб в пролонгации соглашений. Вероятно, окончательное решение будет принято уже после возвращения команды из отпуска (9 января).
Ранее главный тренер команды Владимир Шаран заявил, что команда будет омолаживаться,
Что касается потенциальных новичков, то, скорее всего, они появятся в тренировочном лагере "Александрии" на сборе в Турции, куда "горожане" отправятся 21 января. Запланированы и пять контрольных поединков, спарринг-партнеры еще уточняются.
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