"Давайте не забывать, что Милевский и Кобин - одногодки". Севидов прокомментировал зимний трансфер Миная

Известный украинский тренер Александр Севидов высказался о возвращении Артема Милевского в УПЛ.

"Тяжело в нашем футболе найти какие-то сенсации, но неожиданостью трансфер для меня стал. На самом деле мы привыкли видеть Артема Милевского игроком, который борется за самые высокие места. Сейчас же он пришел в "Минай", чтобы команда выполнила главную задачу - не вылететь.

Для меня это неоднозначный переход. В плане пиара, лайков, колокольчиков, отношения прессы - это сильный пиар-ход. В свое время, если вы помните, мы для этого приглашали в "Говерлу" Одонкора. Милевский сможет привернуть внимание прессы.

Что касается футбольных дел, то у меня есть категория игроков, которые до конца не раскрыли свой талант. В этот список у меня входит и Милевский. Футбольные качества Артема не вызывают сомнений. Если углубиться, то мы увидим, что Кобин и Милевский - одногодки. Интересно посмотреть, как Василий сможет справиться с подходом к игроку.

Любой приход звезд в небольшие команды не всегда приводил к всплеску результативности и набиранию очков. Милевский поможет команде - однозначно, но как будут с ним справляться руководители.

Я надеюсь, что Кобин и руководство "Миная" убедят Артема выкладываться на сто процентов, иначе тяжело будет оправдать переход. Артем - значимая фигура в украинском футболе и многие воспримут его возвращение в УПЛ лебединой песней", - заявил Севидов.

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