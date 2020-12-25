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Ингулец разорвал контракт с защитником
Дмитрию Фатееву предоставлен статус свободного агента
Защитник "
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболисту предоставлен статус свободного агента.
Отметим, что Фатеев пришел в "Ингулец" летом 2019 года. В текущем сезоне футболист сыграл 3 матча во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:ФК Ингулец
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