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Тете: С детства мой агент говорил мне, что я должен думать об игре, а все остальное он сделает
Хавбек горняков - об интересе со стороны европейских грандов
Вингер "
"То, что пресса пишет об интересе топ-клубов - я очень спокойно отношусь к этому. С самого детства мой агент Пабло Буэно говорил мне, что я должен думать об игре, а все остальное он сделает.
Я думаю о том, чтобы выходить на поле, а он умеет думать обо всем остальном. Для меня он лучший агент в мире. Он решает проблемы, я никогда не спрашиваю и не переживаю по этому поводу.
Конечно, каждый игрок мечтает сыграть в больших чемпионатах, быть в топ-клубах. Мы рады интересу других клубов, но я работаю, чтобы помочь "Шахтеру" добиться больших результатов", – сказал Тете.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тете сыграл за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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