Тете: С детства мой агент говорил мне, что я должен думать об игре, а все остальное он сделает

Вингер " Шахтера " Тете, который провел удачный осенний отрезок в Лиге чемпионов, рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских грандов.

"То, что пресса пишет об интересе топ-клубов - я очень спокойно отношусь к этому. С самого детства мой агент Пабло Буэно говорил мне, что я должен думать об игре, а все остальное он сделает.

Я думаю о том, чтобы выходить на поле, а он умеет думать обо всем остальном. Для меня он лучший агент в мире. Он решает проблемы, я никогда не спрашиваю и не переживаю по этому поводу.

Конечно, каждый игрок мечтает сыграть в больших чемпионатах, быть в топ-клубах. Мы рады интересу других клубов, но я работаю, чтобы помочь "Шахтеру" добиться больших результатов", – сказал Тете.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тете сыграл за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.