Goal подтвердил информацию о том, что Коваленко согласовал контракт с Аталантой

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой".

Ранее об этом писали итальянские СМИ, теперь же данную информацию подтвердило довольно авторитетное издание Goal.

Источни пишет, что Коваленко присоединится к "Аталанте" по завершении текущего сезона, когда у него закончится контракт с "Шахтером", хотя не исключено, что команда Джан Пьеро Гасперини попытается заполучить полузащитника в январе, организовав переговоры с донецким клубом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Коваленко в 11 матчах за "Шахтер" забил 4 гола.