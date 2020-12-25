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Goal подтвердил информацию о том, что Коваленко согласовал контракт с Аталантой

Премьер-лига
(3 голосов)

Все больше информации про украинца в Италии

Goal подтвердил информацию о том, что Коваленко согласовал контракт с Аталантой
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой".

Ранее об этом писали итальянские СМИ, теперь же данную информацию подтвердило довольно авторитетное издание Goal.

Источни пишет, что Коваленко присоединится к "Аталанте" по завершении текущего сезона, когда у него закончится контракт с "Шахтером", хотя не исключено, что команда Джан Пьеро Гасперини попытается заполучить полузащитника в январе, организовав переговоры с донецким клубом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Коваленко в 11 матчах за "Шахтер" забил 4 гола.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Goal

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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
25.12.2020 в 21:27
Шахтер походу на понт берут чтоб контракт пожирнее выбить.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
25.12.2020 в 21:22
Это конечно серьезный источник))..уровня пенисов ТВ)))
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
25.12.2020 в 21:09
Я ще десь читав що Аталанта хоче Зінченка. Вони що там всю нашу збірну хочуть перетягнути до себе ?
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0
0
Romb_DK (Київ)
25.12.2020 в 21:09
Може при Гасперіні заграє
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.12.2020 в 21:00
Уже вижу центр поля сборной во главе с Коваленко)))
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.12.2020 в 20:52
Песдьож і провокація
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+2
-1


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