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Goal подтвердил информацию о том, что Коваленко согласовал контракт с Аталантой
Все больше информации про украинца в Италии
Хавбек "Шахтера"
Ранее об этом писали итальянские СМИ, теперь же данную информацию подтвердило довольно авторитетное издание Goal.
Источни пишет, что Коваленко присоединится к "Аталанте" по завершении текущего сезона, когда у него закончится контракт с "Шахтером", хотя не исключено, что команда Джан Пьеро Гасперини попытается заполучить полузащитника в январе, организовав переговоры с донецким клубом.
Отметим, что в нынешнем сезоне Коваленко в 11 матчах за "Шахтер" забил 4 гола.
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