Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года

Киевское "Динамо" объявило старт голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

В число номинантов на звание игрок года включены все футболисты, кто как минимум 10 раз выходили в стартовом составе "Динамо" в официальных матчах 2020 года.

Голосование продлится до 11:00 31 декабря. Проголосовать может каждый желающий на официальном сайте киевлян.