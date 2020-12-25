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Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года
Голосуем за своего фаворита
Киевское "Динамо" объявило старт голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.
В число номинантов на звание игрок года включены все футболисты, кто как минимум 10 раз выходили в стартовом составе "Динамо" в официальных матчах 2020 года.
Голосование продлится до 11:00 31 декабря. Проголосовать может каждый желающий на официальном сайте киевлян.
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
25.12.2020 в 21:09
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dmitroj88
25.12.2020 в 20:50
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