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Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосуем за своего фаворита

Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило старт голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

В число номинантов на звание игрок года включены все футболисты, кто как минимум 10 раз выходили в стартовом составе "Динамо" в официальных матчах 2020 года.

Голосование продлится до 11:00 31 декабря. Проголосовать может каждый желающий на официальном сайте киевлян.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
25.12.2020 в 21:09
Буяльский.
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dmitroj88
25.12.2020 в 20:50
Молодой и перспективный Ярмоленко. Очевидно же без голосования.
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