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Гитченко: В 2030-м вижу Десну в Лиге чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбициозные планы клуба

Гитченко: В 2030-м вижу Десну в Лиге чемпионов
Новина українською

Защитник "Десны" Андрей Гитченко поделился мнением по поводу долгосрочных перспектив развития клуба.

"С таким развитием, как сейчас, в 2030-м вижу "Десну" в Лиге чемпионов. Иначе все это не имеет смысла", - сказал футболист.

Напомним, что для "Десны" первым в УПЛ стал сезон 2018/19, но уже через год команда завоевала право выступать в квалификации Лиги Европы, где уступила "Вольфсбургу" (0:2).

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В статье: Андрей Гитченко Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (3)
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Дрюон (Одесса)
25.12.2020 в 23:36
А что? Серьезные люди с серьезными деньгами заинтересуются - и будет Десне счастье.
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 22:28
Скорее ты зарплату свою увидишь в 2030 году, чем "Десну" в Лиге Чемпионов....
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
25.12.2020 в 23:09
Студент, а где твой металлист ты видишь? Смейся дальше. Десять лет назад никто ни думал ,что Десна будет играть в упл, а сейчас дышит в спину сильнейшим. Смейся харьков.
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0
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