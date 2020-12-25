Гитченко: В 2030-м вижу Десну в Лиге чемпионов

Защитник " Десны " Андрей Гитченко поделился мнением по поводу долгосрочных перспектив развития клуба.

"С таким развитием, как сейчас, в 2030-м вижу "Десну" в Лиге чемпионов. Иначе все это не имеет смысла", - сказал футболист.

Напомним, что для "Десны" первым в УПЛ стал сезон 2018/19, но уже через год команда завоевала право выступать в квалификации Лиги Европы, где уступила "Вольфсбургу" (0:2).