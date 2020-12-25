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Гитченко: В 2030-м вижу Десну в Лиге чемпионов
Амбициозные планы клуба
Защитник "
"С таким развитием, как сейчас, в 2030-м вижу "Десну" в Лиге чемпионов. Иначе все это не имеет смысла", - сказал футболист.
Напомним, что для "Десны" первым в УПЛ стал сезон 2018/19, но уже через год команда завоевала право выступать в квалификации Лиги Европы, где уступила "Вольфсбургу" (0:2).
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Источник:ФК Десна
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Комментарии (3)
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Дрюон (Одесса)
25.12.2020 в 23:36
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Просто Квашин (Харьков)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
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