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Мнение: Шахтеру нужно отпускать Тайсона уже зимой

Премьер-лига
(1 голосов)

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Мнение: Шахтеру нужно отпускать Тайсона уже зимой
UA-Футбол
Новина українською

Один из авторов проекта "Халат Милевского" Алексадр Рыженко считает, что "Шахтеру" стоит отпустить Тайсона уже зимой.

"Моя точка зрения кардинальная - пусть Тайсон уже просто уходит. Его постоянные намеки, что он хочет уйти, что он хочет в Бразилию разъедают атмосферу в команде и негативно влияет в целом. Он не хочет играть, говорит, что хочет в Бразилию - его ставят в состав. Он спорил со Степаненко - у него забирали капитанскую повязку. И это все накапливается.

"Шахтер" сейчас чего-то выжидает. Он мне сейчас напоминает жену, которая терпит мужа несмотря ни на что. Пусть какой бы он был, любил детей, но постоянно говорит, что хочет уйти, но этого человека терпят.

Отпустив сейчас Тайсона зимой, можно, во-первых, сэкономить на зарплате, можно заработать копейку на трансфере. К тому же, психологический аспект, о котором я говорил выше.

Каких-то грандиозных целей "Шахтер" пока не ставит вторую часть сезона - та же борьба за чемпионство и игра в Лиге Европы. Без Тайсона будет труднее, но есть Маркос Антонио, у которого будет шанс прибавлять. Повторюсь, я не вижу Тайсону места в нынешней команде", - заявил Рыженко.

Небольшое объявление. "Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Joyce (Donetsk)
25.12.2020 в 22:45
Если Тайсон действительно хочет уйти зимой, то да, уж лучше отпустить. А если он хочет выиграть ЛЕ? См. ключевое слово "если" :)
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Fata Morgana (Запорожье)
25.12.2020 в 22:34
Тайсону почёт и уважение! Его есть за что вспомнить в Украине! СПАСИБО! Однако... насильно мил не будешь... Отпустите парня с Богом!
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0
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 22:29
Мнение: Шахтеру нужно опускать Тайсона уже зимой....
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0
-2
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ascent (Луксор)
25.12.2020 в 23:00
Опять про своё...наболевшее...
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+1
-1


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