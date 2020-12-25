Мнение: Шахтеру нужно отпускать Тайсона уже зимой

Один из авторов проекта "Халат Милевского" Алексадр Рыженко считает, что "Шахтеру" стоит отпустить Тайсона уже зимой.

"Моя точка зрения кардинальная - пусть Тайсон уже просто уходит. Его постоянные намеки, что он хочет уйти, что он хочет в Бразилию разъедают атмосферу в команде и негативно влияет в целом. Он не хочет играть, говорит, что хочет в Бразилию - его ставят в состав. Он спорил со Степаненко - у него забирали капитанскую повязку. И это все накапливается.

"Шахтер" сейчас чего-то выжидает. Он мне сейчас напоминает жену, которая терпит мужа несмотря ни на что. Пусть какой бы он был, любил детей, но постоянно говорит, что хочет уйти, но этого человека терпят.

Отпустив сейчас Тайсона зимой, можно, во-первых, сэкономить на зарплате, можно заработать копейку на трансфере. К тому же, психологический аспект, о котором я говорил выше.

Каких-то грандиозных целей "Шахтер" пока не ставит вторую часть сезона - та же борьба за чемпионство и игра в Лиге Европы. Без Тайсона будет труднее, но есть Маркос Антонио, у которого будет шанс прибавлять. Повторюсь, я не вижу Тайсону места в нынешней команде", - заявил Рыженко.

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