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Леоненко: Милевский будет мучиться, как и весь Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Слово экспертам

Леоненко: Милевский будет мучиться, как и весь Минай
Новина українською

Экс-нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал переход Артема Милевского в "Минай".

"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры – будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", – написал Леоненко в Инстаграме.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.

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В статье: Артем Милевский Виктор Леоненко ФК Минай
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 23:05
загавкала толстожопая пенисовская шавка...
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