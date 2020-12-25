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Леоненко: Милевский будет мучиться, как и весь Минай
Слово экспертам
Экс-нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал переход Артема Милевского в "
"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры – будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", – написал Леоненко в Инстаграме.
Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 23:05
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