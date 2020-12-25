Леоненко: Милевский будет мучиться, как и весь Минай

Экс-нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал переход Артема Милевского в " Минай ".

"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры – будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться", – написал Леоненко в Инстаграме.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.