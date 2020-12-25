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Тете: Я не пью газировку с 11 или 12 лет, потому что знаю, что это яд для спортсмена
Молодой вингер Шахтера очень ответственно относится к делу
20-летний бразильский вингер "
"Я не пью газировку с 11 или 12 лет, потому что знаю, что это яд для спортсмена. Неправильное питание – также яд для игрока. Любой, кто хочет играть на высоком уровне, в Лиге чемпионов, должен быть подготовлен физически и морально. Когда тебе предстоят матчи против сильных команд, нужно быть готовым.
У меня есть личный тренер, который приехал в Украину, чтобы тренировать меня, пока я в отпуске. Я занимаюсь каждый день. Действительно много тренируюсь, будь то в отпуске или во время сезона", - сказал Тете.
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