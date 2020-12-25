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"Еще рано уходить в европейский клуб". Эксперт о трансферной саге вокруг форварда Руха
Стоит еще подрасти
Известный украинский тренер Александр Севидов в рамках подкаста "Халат Милевского" прокомментировал трансферную эпопею, связанную с возможных переездом Николая Кухаревича в "Андерлехт".
"Я видел его две последние игры в молодежной сборной Украины, которые для нас ничего не решали, а также четыре матча УПЛ. Забил Кухаревич "Днепру-1" здорово, вопросов нет - принял удара с полулета, хорошо ударил.
На самом деле - пока Кухаревич ничего не показал. У него хорошие физические данные, парень точно талантливый, раз играет в основе клуба УПЛ, но пока он ничего не показал.
Куда-то уезжать в таком возрасте - очень тяжело. Никто не будет в "Андерлехте" ждать пока он раскроется. Безусловно, это будет либо аренда, либо вторая команда. Возникает вопрос - а есть ли смысл?
В целом, немного странная история. Уже и поехал, уже и медосмотр прошел, может быть летом перейдет. Очень запутанная и туманная история.
Если говорить о перспективах европейского клуба, то говорить об этом еще рано. Он становится основным футболистом своей команды и регулярно забивает, то его в любом случае купят. Это могут быть "Шахтер" или "Динамо". И зачем тогда уходить в "Андерлехт"?
На мой взгляд - нет смысла не раскрученному парню уходить в европейский чемпионат. Я могу ошибаться, но уходить ему еще рано", - заявил Севидов.
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