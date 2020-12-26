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Донецкий Олимпик близок к подписанию 16-летнего американца

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб подбирает игроков на перспективу

Донецкий Олимпик близок к подписанию 16-летнего американца
Новина українською

"Олимпик" близок к подписанию контракта с 16-летним форвардом из США Томасом Довидайтисом. Об этом сообщает Футбол 24.

Юный американец на днях проходил просмотр в Киеве, произведя положительное впечатление.

Отметим, что Довидайтис является центрфорвардом, а также выделяется габаритами – его рост составляет около двух метров.

Также известно, что футболист имеет литовские корни.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (4)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
26.12.2020 в 13:44
Красавцы!
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Romerik (YNWA)
26.12.2020 в 12:13
Мне кажется это подстилка под скорый уход Шахаба...
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аалекс ( Крым)
26.12.2020 в 11:33
Ни фига себе работают люди.
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alktus (Хмельницкий)
26.12.2020 в 11:03
У Олимпика неплохая селекционная служба. Посмотрим.
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