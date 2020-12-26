Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донецкий Олимпик близок к подписанию 16-летнего американца
Клуб подбирает игроков на перспективу
"Олимпик" близок к подписанию контракта с 16-летним форвардом из США Томасом Довидайтисом. Об этом сообщает Футбол 24.
Юный американец на днях проходил просмотр в Киеве, произведя положительное впечатление.
Отметим, что Довидайтис является центрфорвардом, а также выделяется габаритами – его рост составляет около двух метров.
Также известно, что футболист имеет литовские корни.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 24
Популярное сейчас
- Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю
- ПСЖ надеется заманить Месси благодаря Почеттино
- Кике Сетьен не привел Барсу к вершинам. Но он по-прежнему востребован в Испании
- Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stihl Kindermann (Gonduras)
26.12.2020 в 13:44
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
26.12.2020 в 12:13
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
26.12.2020 в 11:33
Ответить
0
0
alktus (Хмельницкий)
26.12.2020 в 11:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...