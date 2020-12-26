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Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Премьер-лига
(5 голосов)

Обстановку нужно менять

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Кварцяный когда-то называл Исса Ндойе лучшим голкипером в мире. Мирча Луческу говорил, что Луис Адриано – лучше Куна Агуэро как форвард. А Александр Поворознюк утверждает, что сильнее Лавриненко тренера в Украине нет. Каждая лягушка хвалит свое болото, и удивляться этому не стоит.

Виктор Коваленко появился на горизонте "Шахтера" при Мирче Луческу. Румынский тренер долгое время называл Виктора самой большой надеждой украинского футбола. Во время каденции Паулу Фонсеки Коваленко стал немного чаще появляться на поле и продолжал получать комплименты. Теперь уже "как замечательный, прекрасный, вдумчивый" футболист. И даже когда интерес к Коваленко приписывали "Роме" – никто не удивился. Римлян возглавил давний знакомый "Шахтера" Паулу Фонсека, поэтому привязка имени Коваленко к римской команде вполне могла быть частью широкомасштабной пиар-кампании талантливого игрока с нереализованным потенциалом.

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко - изображение 1

Нереализованный он до сих пор. Но интерес к Коваленко со стороны "Аталанты" – это уже не пиар, не слух, и не спекулятивные агентские игры. По крайней мере, о нем пишут различные независимые друг от друга источники, утверждая, что контракт уже согласован и переход состоится если не в январе, то в июле следующего года.

Стоит ли "Шахтеру" отпускать Коваленко? Вопрос, пожалуй, нужно задавать по-другому: может ли донецкий клуб сейчас удержать этого футболиста в своих рядах? Ведь за шесть месяцев истекает срок соглашения и чтобы не остаться у разбитого корыта, отпускать нужно уже в январе. Нужен ли "Аталанте" такой игрок? Также непростой вопрос. Была бы воля Гасперини, он играл бы весь сезон только одиннадцатью игроками. Но так не будет, поэтому расширение обоймы – вполне естественный процесс для команды с серьезными задачами. А восточноевропейский рынок "Аталантой" разведан уже весьма хорошо. И третий вопрос, на который, пожалуй, легче всего ответить прямо сейчас: нужно ли Коваленко менять команду? Да. Не потому, что "Шахтер" – плохая для прогресса среда, а потому, что Виктор просто не может найти себя. Травмы, конкуренция, психологическая скованность – ряд сдерживающих факторов можно преодолеть только радикальными изменениями. Такими как переход в другую команду.

Герой футбольного дня. Виктор Коваленко - изображение 2

Оставшись, вряд ли Коваленко станет для "Шахтера" более чем посредственным игроком. Не факт, что и в Европе удастся дорасти хотя бы до уровня Руслана Малиновского. Но попробовать нужно. И сейчас для этого самое благоприятное время.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко герой футбольного дня
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Комментарии (15)
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Kolibri (Киевоград)
26.12.2020 в 13:47
Заиграет! Да ещё так, что все прозреют!
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.12.2020 в 13:46
Занадто багато уваги останнім часом такому бездарному гравцеві як Коваленко. Якого скоріше запхали по блату в Шахтар, ніж він потрапив в команду за якісь здібності. Таке саме буде і з так званою Аталантою, чи куди там його ще будуть "сватати".
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0
0
grasshopper1 (Харьков)
26.12.2020 в 13:10
Железно нужно уходить. Но не в Аталанту. Там он получит ещё меньше игрового времени, нежели в Шахтере. Середнячок чемпа Италии было бы лучше
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
26.12.2020 в 12:52
А попробуйте ка возвести в ранг героя DynamoKiyv.С его творчеством Вы можете познакомиться одну из актуальных страниц сайта.Только не знаю понравится ли Вам тот объем мата,желчи,грязи,который он изливает на других.Но То Таке
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
26.12.2020 в 13:06
Это для примера от DynamoKiyv 25 12 2020 :Astor Astor твое мнение вообще на йух никого не интересует,3,14здуй в свою рашку-парашку и вкацинируйся,ублюдок в рот задрченный.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
26.12.2020 в 13:08
Или Вы уже не интересуетесь исполнением правил пользователей
+1
0
storm_ua (Николаев)
26.12.2020 в 12:34
Ничего Витьку не светит. Слишком мягкие условия а упл. В Европе никто никого не щадит, вне зависимости от имени. Конкуренция смертельная. При малейшей критике он у нас вопят как свиньи. А там их за игру а ля бревноленко будут живьем съедать . Смелый поступок от витька, но поздно уже. Возраст не тот. Годка 4 раньше бы
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0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
26.12.2020 в 12:46
есть критика, а есть оскорбления, но такие как ты путают эти два понятия! тебя бревном назвать, тоже вопить будешь!
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+3
-1
Hanter44 (Baburka)
26.12.2020 в 12:53
Это вряд ли.Он привычный.
+3
0
MaximSK (Киев)
26.12.2020 в 12:30
К сожалению в последнее время мало кто из наших футболистов смог заиграть в Топ-чемпионате, не уверен что и Коваленко сможет заиграть, хотя у него есть потенциал для роста, если он сможет более стабильно играть на своем самом высоком уровне, сможет добиться там успехов.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
26.12.2020 в 12:12
Хочу верить, чтобы хоть кто то из украинских игроков ушел более менее спокойно в топ чемпионат без скандала... Но в тоже время смотря на его игру в ШД, ну вот в упор не вижу что он может дать нового Аталанте... И так же меня не покидает смутные сомнения, что это могут быть вкиды агентов, чтоб контракт побольше с ШД выбить... Но если на самом деле это правда с переходом, то в любом случае удачи ему... Она пока с его игрой ему ещё очень как понадобится...
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+2
0
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scorpius (Ck)
26.12.2020 в 11:59
Главный вопрос это чего хочет сам Коваленко . Шахтер - это зона комфорта при хорошей зп. В Европе надо будет пахать и доказывать даже появление на замену, про основу уже молчу. Если Витю такой расклад не пугает, то лучшего времени уходить, чем сейчас уже не придумаешь.
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0
Tasha (Киев)
26.12.2020 в 11:43
Побачимо чим все закінчиться, переходом в новий клуб чи продовженням контракту з Шахтарем.
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andyua (Kyiv)
26.12.2020 в 13:05
Залишиться в Шахті, а якщо і піде, то не в команду рівня Аталанти
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аалекс ( Крым)
26.12.2020 в 11:39
Может переход и докажет нам, что Витя, на самом деле игрок высокого уровня. Удачи в новом клубе.
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