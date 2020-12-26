Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Виталий Кварцяный когда-то называл Исса Ндойе лучшим голкипером в мире. Мирча Луческу говорил, что Луис Адриано – лучше Куна Агуэро как форвард. А Александр Поворознюк утверждает, что сильнее Лавриненко тренера в Украине нет. Каждая лягушка хвалит свое болото, и удивляться этому не стоит.

Виктор Коваленко появился на горизонте "Шахтера" при Мирче Луческу. Румынский тренер долгое время называл Виктора самой большой надеждой украинского футбола. Во время каденции Паулу Фонсеки Коваленко стал немного чаще появляться на поле и продолжал получать комплименты. Теперь уже "как замечательный, прекрасный, вдумчивый" футболист. И даже когда интерес к Коваленко приписывали "Роме" – никто не удивился. Римлян возглавил давний знакомый "Шахтера" Паулу Фонсека, поэтому привязка имени Коваленко к римской команде вполне могла быть частью широкомасштабной пиар-кампании талантливого игрока с нереализованным потенциалом.

Нереализованный он до сих пор. Но интерес к Коваленко со стороны "Аталанты" – это уже не пиар, не слух, и не спекулятивные агентские игры. По крайней мере, о нем пишут различные независимые друг от друга источники, утверждая, что контракт уже согласован и переход состоится если не в январе, то в июле следующего года.

Стоит ли "Шахтеру" отпускать Коваленко? Вопрос, пожалуй, нужно задавать по-другому: может ли донецкий клуб сейчас удержать этого футболиста в своих рядах? Ведь за шесть месяцев истекает срок соглашения и чтобы не остаться у разбитого корыта, отпускать нужно уже в январе. Нужен ли "Аталанте" такой игрок? Также непростой вопрос. Была бы воля Гасперини, он играл бы весь сезон только одиннадцатью игроками. Но так не будет, поэтому расширение обоймы – вполне естественный процесс для команды с серьезными задачами. А восточноевропейский рынок "Аталантой" разведан уже весьма хорошо. И третий вопрос, на который, пожалуй, легче всего ответить прямо сейчас: нужно ли Коваленко менять команду? Да. Не потому, что "Шахтер" – плохая для прогресса среда, а потому, что Виктор просто не может найти себя. Травмы, конкуренция, психологическая скованность – ряд сдерживающих факторов можно преодолеть только радикальными изменениями. Такими как переход в другую команду.

Оставшись, вряд ли Коваленко станет для "Шахтера" более чем посредственным игроком. Не факт, что и в Европе удастся дорасти хотя бы до уровня Руслана Малиновского. Но попробовать нужно. И сейчас для этого самое благоприятное время.