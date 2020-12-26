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Дентиньо может вернуться в Коринтианс уже зимой – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт бразильца с "горняками" истекает через полгода

Дентиньо может вернуться в Коринтианс уже зимой – СМИ
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Дентиньо может вернуться в "Коринтианс" уже зимой, сообщает Meu Timao.

Контракт бразильца с "Шахтёром" истекает летом 2021 года, так что уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

Тем не менее, есть вариант, при котором "горняки" отпустят игрока уже зимой без компенсации. "Коринтианс" надеется на такой сценарий в связи с хорошими отношениями между клубами.

В этом сезоне Дентиньо провёл 8 матчей за "Шахтёр", отметившись 3 голами.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
26.12.2020 в 12:46
Треба розвантажувати зарплатну статтю. Якщо західні клуби в епоху короно-кризи ще отпимують кошти від ТБ крнтрактів, якась реклама капне. То нашим тільки і чекати призового фонду від УЄФА. А цього року він менший. І бонуса за виступи в останні 10 років немає.
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