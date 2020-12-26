Дентиньо может вернуться в "Коринтианс" уже зимой, сообщает Meu Timao.

Контракт бразильца с "Шахтёром" истекает летом 2021 года, так что уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

Тем не менее, есть вариант, при котором "горняки" отпустят игрока уже зимой без компенсации. "Коринтианс" надеется на такой сценарий в связи с хорошими отношениями между клубами.

В этом сезоне Дентиньо провёл 8 матчей за "Шахтёр", отметившись 3 голами.