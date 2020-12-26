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Дентиньо может вернуться в Коринтианс уже зимой – СМИ
Контракт бразильца с "горняками" истекает через полгода
Дентиньо может вернуться в "Коринтианс" уже зимой, сообщает Meu Timao.
Контракт бразильца с "Шахтёром" истекает летом 2021 года, так что уже в январе он может подписать предварительное соглашение с новым клубом.
Тем не менее, есть вариант, при котором "горняки" отпустят игрока уже зимой без компенсации. "Коринтианс" надеется на такой сценарий в связи с хорошими отношениями между клубами.
В этом сезоне Дентиньо провёл 8 матчей за "Шахтёр", отметившись 3 голами.
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
26.12.2020 в 12:46
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