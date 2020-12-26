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Лавриненко: Ингулец мог взять больше очков в играх с Динамо и Зарей
Наставник подвёл итоги первой части сезона
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко подвел итоги осенней части сезона.
"Между чемпионатом первой лиги с новым чемпионатом в УПЛ было всего 9 дней. Сказать, что это было мало – ничего не сказать. На наш клуб свалилось немало работы: регистрация новых футболистов, создание команд U-21 и U-19.
Мы совместно с руководством нашего клуба приняли решение – дать сыграть в премьер-лиге тем игрокам, кто завоевал это право на футбольном поле.
В целом я могу сказать, что мы неплохо выступили в первом круге. Мы не проиграли в 9 из 12 матчей. И пусть мы уступили "Динамо", "Ворскле" я, в целом, доволен отношением ребят к делу.
Раньше наши игроки видели футболистов "Шахтера", "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" только по телевизору. Теперь же мы старались достойно выглядеть на самом высоком уровне. Скажу что у нас была сложная ситуация из-за коронавируса.
Вы скажете, у большинства команд была схожая ситуация. Я соглашусь с этим. Но важно, как справиться с этой ситуацией. А вообще у всех команд есть свои проблемы. Как правильно говорят знающие люди, с деньгами сложно сделать хорошую команду, а без денег ее не сделать никак.
Мы победили "Олимпик", но не выглядели тогда мощно. Мы вполне могли больше взять очков в играх с "Динамо" (0:2), "Зарей" (1:1), "Львовом" (1:1). В этих трех встречах мы создали много голевых моментов, но вот с реализацией у нас проблемы. А вообще – мы ровно провели первую часть сезона", – сказал Лавриненко Sport Arena.
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