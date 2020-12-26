Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко отклонил предложение "Ромы" ради "Аталанты", сообщает TuttoAtalanta.com.

Некоторое время представители римского клуба контактировали с 24-летним украинцем, но он выбрал "Аталанту". Не помог "волкам" даже Паулу Фонсека, имеющий опыт совместной работы с Виктором.

По информации источника Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой" сроком на 4 года.