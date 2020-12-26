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Коваленко отказал Роме перед подписанием контракта с Аталантой – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинец не захотел воссоединяться с Фонсекой?

Коваленко отказал Роме перед подписанием контракта с Аталантой – СМИ
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко отклонил предложение "Ромы" ради "Аталанты", сообщает TuttoAtalanta.com.

Некоторое время представители римского клуба контактировали с 24-летним украинцем, но он выбрал "Аталанту". Не помог "волкам" даже Паулу Фонсека, имеющий опыт совместной работы с Виктором.

По информации источника Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой" сроком на 4 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Виктор Коваленко
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Комментарии (30)
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IM-RM-DK (Miami)
26.12.2020 в 16:41
Скриньте.Если Витя Голден дерево всё таки перейдёт,через пол года окажется в аренде каком то лечче или Пизе)))
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+1
-1
Червяк (Донецкая)
26.12.2020 в 16:39
Атакующий полузащитник, двуногий, умеющий обороняться, с немалым опытом и в небольших годах. Обладает пасом в одно касание. Редкость. За это и ценят. Фоменко, Луческу, Шевченко, Фонсека, Каштру. Эти пятеро, думаю, понимают в футболе побольше интернетовских комментаторов.
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
26.12.2020 в 16:34
Дырявым завидно, что их цыганковы со всякими беседиными и прочими буяльскими шапаренками никому не нужны :) После бревноленки вернуть доверие солидных клубов будет непросто!
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0
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
26.12.2020 в 16:35
а почему дырявым даунецким вагинальщикам должно быть завидно ???
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 16:37
А что можно взять с гомосексуалистов-кротодрочеров.... Разве что анализы и то не свежие... Тупорылые жители горловок и макеевок бежавшие от тех, кого они боготворят и лижут им сапоги... Самое обычное донбасское быдло, которое не только не уважает чей-то труд, но и всячески старается унизить и обгадить, если кто-то добился в жизни большего....
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+1
-1
Oлeкcин (Н.)
26.12.2020 в 16:38
Кто о чем, а любители узкава мира - о гомиках...
0
-1
ts0y (Чернигов)
26.12.2020 в 16:41
Диванные эксперты забавляют)) Сравни с собой любого из них, и пойми насколько ты ущебрный)
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
26.12.2020 в 16:51
Сравниваю любого игрока Шахтера с любым из полярных петухов и понимаю, насколько голубые ущербные)
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
26.12.2020 в 16:23
Посмотрит Гасп на это дерево,и через пол года отправят в аренду в Лечче )))...вообще не понятно ,что оно там будет делать??..там в футбол играют ,а не поленами лежат!!..разве ,что Малиновскому мячи носить будет)))))
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+3
-2
cucumber (Киев)
26.12.2020 в 16:04
Гадаю, що буде сидіти на лавці в Аталанті. У Віті зовсім відсутня вибухова швидкість, та й взагалі він є тихохід, в єдиноборствах він ніякий, про це дуже обізнаний Фонсека, тому й відмова від Роми. вася огурцов
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+4
-1
lucky_guy
26.12.2020 в 16:23
Я хоть и фанат Шахтера, но подпишусь под каждым словом. Я не понимаю, кому в Аталанте нужен Коваленко. Так и вижу персональный прессинг Гасперини и как Коваленко пешком не дает сопернику шансов
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.12.2020 в 15:53
Видел он просто Фонсеку в работе))
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 16:29
мозг колибри микроскопичен...
Ответить
0
-1
Oлeкcин (Н.)
26.12.2020 в 16:36
Просто Какашин не имеет мозга.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 15:44
Можно поздравить Коваленко с освобождением с шахтьоровских застенков ! А то берут в клуб таланта в 18 лет, а отпускают в возрасте Каштру.... Поэтому убегают с шахтьора пачками...
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0
-8
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Kolibri (Киевоград)
26.12.2020 в 15:57
Глиномёс, а тебе все ветки надо загадить? Ты получаешь кайф от ответной брани? Видно очень скудный словарный запас, все про задний привод и дырки, вот достаёшь всех чтобы увидеть что-то новое)))) Поешь маку, может попустит!
Ответить
+4
-1
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 16:28
Глядя на тебя ху есос, другое на ум и не приходит.... Я вижу, что ты лизатель членов много мака употребляешь....
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.12.2020 в 14:37
Коваленко відмовив Барселоні, підписавши договір з Реалом.
Ответить
+4
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.12.2020 в 15:59
Не завидуй! Расскажи как динамовские футболисты за рубежом себя проявляют?!
Ответить
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 16:33
Пусть тебе расскажут в гей-клубе, когда тебя жарить будут, заднепривод...
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
26.12.2020 в 16:39
Яремчук неплохо,летом перейдёт в норм клуб,Ярмоленко в боруссии и вест хеме поиграл.
0
0
dmitroj88
26.12.2020 в 14:15
Ну вот и дошутились с Витька. Теперь посмотрим куда уйдут дырявые.
Ответить
+9
-7
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 15:41
дебил ты заднеприводный...
Ответить
+1
-9
dmitroj88
26.12.2020 в 15:54
За аналонцев болеешь? Чувствуется их уровень мышления, может даже ниже.
+4
0
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 16:34
Нет ху есос за тебя не болею...
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.12.2020 в 13:58
Нехорошо это... Являясь, можно сказать воспитанником клуба, так с ним поступить, нехорошо это...
Ответить
0
-8
Dardolis (Первомайск)
26.12.2020 в 14:06
Что с ним не так поступили? Контракт в Шахте будь-здоров, уходит бесплатно (а это огромный бонус к его будущей зарплате). Вроде, уж лучше для него некуда...
Ответить
+9
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.12.2020 в 15:58
С клубом Коваленко поступил плохо, с клубом!!!
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
26.12.2020 в 14:32
Клуб сам виноват что передерживает игроков,я уверен что был интерес к Коваленко но Шахта задрала цену космос,а теперь когда Витя так сделал можно рассчитывать что начнут продавать молодежь чтоб опять не было такого
Ответить
+1
-5
kalan-86 (Анкара)
26.12.2020 в 15:56
Неправильно ты думаешь. Вот тебе пример : автосалон не продаёт машины прошедшего года выпуска по цене ниже рыночной, даже несмотря на угрозу их вообще никогда не продать, потому, что они таким образом обесценят автомобили нового года выпуска.
+1
-1


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