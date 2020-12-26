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Коваленко отказал Роме перед подписанием контракта с Аталантой – СМИ
Украинец не захотел воссоединяться с Фонсекой?
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко отклонил предложение "Ромы" ради "Аталанты", сообщает TuttoAtalanta.com.
Некоторое время представители римского клуба контактировали с 24-летним украинцем, но он выбрал "Аталанту". Не помог "волкам" даже Паулу Фонсека, имеющий опыт совместной работы с Виктором.
По информации источника Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой" сроком на 4 года.
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