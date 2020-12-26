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Шаран: В осенней части сезона нам не хватало стабильности в игре и составе
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги осенней части чемпионата.
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги осенней части чемпионата.
"Конечно, каждый тренер хочет высоких результатов от своей команды. Тем более, что перед нами стоят всегда высокие задачи – попадание в еврокубковую зону. В первом круге мы провели 8 домашних поединков, пытались набрать как можно больше очков и завершить первый круг на приличном месте – ближе к лидерам.
Результатами первой части чемпионата, конечно, мы не можем быть довольны. Хотя понимаем, что для этого есть серьезные причины. Основная, на мой взгляд, – нестабильность игры и состава.
Когда у нас никто не выпадает, мы демонстрируем достойный уровень игры. За прошедшие полгода мы только два матча подряд сыграли оптимальным составом", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.
"Александрия" имеет 16 очков после 13 туров.
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