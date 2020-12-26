Шаран: В осенней части сезона нам не хватало стабильности в игре и составе

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги осенней части чемпионата.

"Конечно, каждый тренер хочет высоких результатов от своей команды. Тем более, что перед нами стоят всегда высокие задачи – попадание в еврокубковую зону. В первом круге мы провели 8 домашних поединков, пытались набрать как можно больше очков и завершить первый круг на приличном месте – ближе к лидерам.

Результатами первой части чемпионата, конечно, мы не можем быть довольны. Хотя понимаем, что для этого есть серьезные причины. Основная, на мой взгляд, – нестабильность игры и состава.

Когда у нас никто не выпадает, мы демонстрируем достойный уровень игры. За прошедшие полгода мы только два матча подряд сыграли оптимальным составом", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.