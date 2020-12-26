Валерий Бондарь: Для многих стало неожиданностью, что мы сейчас вторые в УПЛ

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь подытожил окончание первой части сезона:

"Думаю, для многих стало неожиданностью, что на зимний перерыв мы пойдем на другом месте в таблице чемпионата Украины. Перед "Шахтером" всегда стоит задача выиграть все титулы в Украине и удачно играть в еврокубках. Думаю, в связи с этим весенняя часть чемпионата будет еще интереснее.

Кроме того, чемпионат и наше соперничество с "Динамо" стало интереснее, потому что киевлян возглавил Мирча Луческу. Наш главный конкурент прибавил, но ничего, тем увлекательней весной будет чемпионат и наша борьба с “Динамо”. Мы сделаем все возможное, чтобы снова стать чемпионами.

Лига чемпионов? В этом году, конечно, запомнилась как победами, так и поражениями. Уверен, что выводы нами будут сделаны, чтобы все хорошее в нашей игре сохранить, а ошибок, как в матче с “Боруссией”, не повторить в будущем. Мы сами не ожидали, что так много пропустим, как в играх с немцами.

Если сравнивать “Интер” и “Реал”, то мне показалось, что с итальянцами было играть немного сложнее. У них с испанцами разный стиль. У “Интера” была более агрессивная команда, другая тактика. Но это не значит, что с “Реалом” было легко", - сказал Бондарь в интервью Meta-ratings.