Сергей Палкин: Мы не собираемся покупать нападающего или центрального защитника

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах клуба на счет состава на ближайшее время:

"В свое время мы купили много молодых футболистов: Фернандо, Сиприано, Маркос, Соломон, Тете, Витао. Им нужно было время, чтобы адаптироваться и дойти до того уровня, на котором они сегодня. А болельщикам нужно сегодня и сейчас, но такого не бывает. Так получилось, что старшим нашим футболистам около 30 лет, а младшим – около 20. Вот это расстояние нам нужно было преодолеть. Сейчас эти ребята готовы играть за первую команду.

Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий (имею в виду 9-й номер). Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А – лимит на легионеров.

Все видели, как раскрылся Витао. Мы уверены, что он выведет наши оборонные редуты на совсем другой уровень. При этом у нас еще есть молодой Бондарь, молодой, но опытный Матвиенко. Мы верим в наших ребят. В преддверии возможных комментариев хочу сказать, что порой очень много шишек летит в сторону центральных защитников, но матчи проигрываются всей командой. Могут быть чистые ошибки центральных защитников, но они могут быть у любых защитников. Верим, что наши ребята будут расти от матча к матчу. Поэтому вопрос закрыт.

Что касается 9-го номера. У нас есть Дентиньо и Мораес. Они сегодня выходят и дают результат. В какой-то момент у них может быть спад, но это наши опытные игроки, на которых надеется команда.

Также есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. Если мы сегодня выйдем на рынок, чтобы купить иностранца, то будем должны закрыть дорогу этим ребятам. А это неправильная стратегия. Мы хотим принимать такие решения, которые приведут к развитию команды. Одно неверное решение может привести кучу проблем. Допустим, приводим мы опытного нападающего. Что тогда с Мораесом и Дентиньо? С Фернандо? С Вьюнником, который на подходе? С Сиканом, который в “Мариуполе”?

Мы должны дать знать этим парням, что верим в них и ждем. Только тогда мы получим результат. Мы же за ними долго следили, а не боковым зрением смотрели и искусственно пытаемся сдерживать ситуацию. Мы видим в них перспективу. Уверены, что они добьются своего уровня и займут достойное место в “Шахтере”", - сказал Палкин