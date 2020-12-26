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Сергей Палкин: Мы не собираемся покупать нападающего или центрального защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о ближайшем трансферном окне

Сергей Палкин: Мы не собираемся покупать нападающего или центрального защитника
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах клуба на счет состава на ближайшее время:

"В свое время мы купили много молодых футболистов: Фернандо, Сиприано, Маркос, Соломон, Тете, Витао. Им нужно было время, чтобы адаптироваться и дойти до того уровня, на котором они сегодня. А болельщикам нужно сегодня и сейчас, но такого не бывает. Так получилось, что старшим нашим футболистам около 30 лет, а младшим – около 20. Вот это расстояние нам нужно было преодолеть. Сейчас эти ребята готовы играть за первую команду.

Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий (имею в виду 9-й номер). Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А – лимит на легионеров.

Все видели, как раскрылся Витао. Мы уверены, что он выведет наши оборонные редуты на совсем другой уровень. При этом у нас еще есть молодой Бондарь, молодой, но опытный Матвиенко. Мы верим в наших ребят. В преддверии возможных комментариев хочу сказать, что порой очень много шишек летит в сторону центральных защитников, но матчи проигрываются всей командой. Могут быть чистые ошибки центральных защитников, но они могут быть у любых защитников. Верим, что наши ребята будут расти от матча к матчу. Поэтому вопрос закрыт.

Что касается 9-го номера. У нас есть Дентиньо и Мораес. Они сегодня выходят и дают результат. В какой-то момент у них может быть спад, но это наши опытные игроки, на которых надеется команда.

Также есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. Если мы сегодня выйдем на рынок, чтобы купить иностранца, то будем должны закрыть дорогу этим ребятам. А это неправильная стратегия. Мы хотим принимать такие решения, которые приведут к развитию команды. Одно неверное решение может привести кучу проблем. Допустим, приводим мы опытного нападающего. Что тогда с Мораесом и Дентиньо? С Фернандо? С Вьюнником, который на подходе? С Сиканом, который в “Мариуполе”?

Мы должны дать знать этим парням, что верим в них и ждем. Только тогда мы получим результат. Мы же за ними долго следили, а не боковым зрением смотрели и искусственно пытаемся сдерживать ситуацию. Мы видим в них перспективу. Уверены, что они добьются своего уровня и займут достойное место в “Шахтере”", - сказал Палкин

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
27.12.2020 в 00:29
Хана Шахтеру .Палкин что идиот играть с такой защитой и одним нападающим который щас не в форме
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Геродот (Винница)
27.12.2020 в 00:28
Вы, г-н Палкин, входя в руководство Шахтера, тоже проморгали момент, когда нужно было обновлять состав, не допускать, чтобы у команде было так - 20-летние и 30-летние. Уже два года назад стало заметно, что резко сдал Марлос. Стал медленным, тормозит атаки. А есть ему замена? Нет. Не показывает особой игры Майкон. Так и не вырос из штанишек "перспективного" Коваленко, который после одной блестящей игры выдает полдесятка сереньких игр. А теперь по слухам вообще уходит. А его кто может замерить? Фернандо? Пока он ничем особым не выделяется. А по поводу молодых, так сейчас не видно, кто из них может в ближайшее время закрепиться в основе. Разве один Витао. Я не говорю о Маркосе, Соломоне, Тете - они уже сейчас игроки основы. Но откровенно провальным есть трансфер Сиприано, по игре явно не тянет на уровень Шахтера, его не отдали в аренду только потому, то травмировали Корниенко. Наши украинские игроки - Сикан, Кудрик пока тоже не готовы к основе, хотя им давали немало возможностей себя проявить. Потому их тоже отдали в аренду - одного в Мариуполь другого - в Десну. Ну и о № 9. Дентиньо - вечный лавочник. Да и он собирается уйти. А Мораесу уже за 30. Вьюнник может его полноценно заменить в случае травмы или дисквалификации? Нет. Несколько игр его видел - он очень сырой. Уверен, что Шахтеру очень нужен сейчас хороший молодой форвард. Это если стремиться иметь результат уже сейчас, как вы говорите. А именно этого хотят сейчас болельщики команды, да и президент Ахметов, наверное. Не думаю, что его обрадует перспектива уступить чемпионство Динамо, да еще во главе с Луческу. А перспектива эта вполне реальна, учитывая как натужно Шахтер играет в чемпионате. Ну и наверное многие болелы задают себе вопрос по поводу: того ли уровня тренер возглавляет один из самых титулованных клубов страны. Ведь 0:10 с немцами в еврокубках отнюдь не пользу его нынешнего наставника.
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таврия19752009 (симферополь)
27.12.2020 в 00:32
Полностью поддерживаю
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 00:42
Во в чувака словесный понос...
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