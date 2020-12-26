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Стала известна максимальная сумма зарплаты Коваленко в Аталанте
Украинец сможет зарабатывать больше, чем в Шахтере
Очередные новости на счет трансфера полузащитника Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту". Игрок будет получать меньше двух миллионов евро. Об этом сообщает primabergamo.it.
Отмечается, что порог зарплаты в клубе - 2 млн евро, и ради Коваленко его не будут нарушать. Точная сумма не сообщается. Заметим, что в "Шахтере" игрок зарабатывает около 640 тыс евро в год. К примеру, Руслан Малиновский получает 1 млн евро в год, а россиянин Алексей Миранчук 1,5 млн евро. Самая большая зарплата у капитана команды Алехандро Гомес - 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что Коваленко подписал предварительный контракт с "бергамасками" на четыре года и присоединится к клубу в начале следующего сезона на правах свободного агента.
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