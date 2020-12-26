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Стала известна максимальная сумма зарплаты Коваленко в Аталанте

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец сможет зарабатывать больше, чем в Шахтере

Стала известна максимальная сумма зарплаты Коваленко в Аталанте
Новина українською

Очередные новости на счет трансфера полузащитника Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту". Игрок будет получать меньше двух миллионов евро. Об этом сообщает primabergamo.it.

Отмечается, что порог зарплаты в клубе - 2 млн евро, и ради Коваленко его не будут нарушать. Точная сумма не сообщается. Заметим, что в "Шахтере" игрок зарабатывает около 640 тыс евро в год. К примеру, Руслан Малиновский получает 1 млн евро в год, а россиянин Алексей Миранчук 1,5 млн евро. Самая большая зарплата у капитана команды Алехандро Гомес - 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что Коваленко подписал предварительный контракт с "бергамасками" на четыре года и присоединится к клубу в начале следующего сезона на правах свободного агента.

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В статье: Аталанта (Бергамо) трансферы Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
primabergamo.it

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Комментарии (2)
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dimonxman again (London)
27.12.2020 в 00:10
Малиновский лям, Миранчук полтора. Надо Руське нового агента подыскать, как-то ему явно недоплачивают.
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Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2020 в 00:03
Пускай язык учит что с адаптацией меньше проблем было
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