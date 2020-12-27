Милевский: Динамо Брест в УПЛ боролся бы за топ-6

Новоиспеченный форвард "Миная" Артём Милевский оценил силу своего бывшего клуба "Динамо Брест", сравнив его с клубами УПЛ.

"Боролись бы за первую шестерку, наверное. Где-то шестые. За тройку – нет, тяжело было бы. С такими мастерами играть, как "Шахтер", "Динамо", сейчас "Ворскла", "Заря". Ребята и "Лестер" обыгрывают, это прикольно.

"Динамо" Брест два раза играло с киевским "Динамо". Сначала забили 7, потом нам 3 забили в Турции. Без шансов, очень тяжело. Конечно, немножко уровень другой. Даже не немножко. А тем более "Шахтер", который "Реал" два раза закрывает. О чем вы говорите", – сказал Милевский в эфире "Футбольного формата".