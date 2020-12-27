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Милевский: Динамо Брест в УПЛ боролся бы за топ-6

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветеран оценил силу своей бывшей команды

Милевский: Динамо Брест в УПЛ боролся бы за топ-6
Новина українською

Новоиспеченный форвард "Миная" Артём Милевский оценил силу своего бывшего клуба "Динамо Брест", сравнив его с клубами УПЛ.

"Боролись бы за первую шестерку, наверное. Где-то шестые. За тройку – нет, тяжело было бы. С такими мастерами играть, как "Шахтер", "Динамо", сейчас "Ворскла", "Заря". Ребята и "Лестер" обыгрывают, это прикольно.

"Динамо" Брест два раза играло с киевским "Динамо". Сначала забили 7, потом нам 3 забили в Турции. Без шансов, очень тяжело. Конечно, немножко уровень другой. Даже не немножко. А тем более "Шахтер", который "Реал" два раза закрывает. О чем вы говорите", – сказал Милевский в эфире "Футбольного формата".

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай
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Комментарии (5)
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rubizhansky (Рубежное)
27.12.2020 в 10:45
Практически любой клуб из первой лиги усилил бы. УПЛ.. даже Минай.. Как клуб может ставить себе высокие цели, если подписывает игрока, клуб которого по его мнению, не тянет на призовые места, где, глядя на статистику, особо не блистал, с чемпионата который в подмётки даже унылой УПЛ не годится, со страны, сборная которой барахтается на дне Лиги наций. Тупо хайпанули таможенники.
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0
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Dardolis (Первомайск)
27.12.2020 в 10:37
Да, да...Помню, как в 2017 молодёжка ДК сделала основу Бреста 7:0...
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0
0
Comment06 (Украина)
27.12.2020 в 10:29
А если бы сам Милевский играл за сб. Беларуси- была бы в топ10!
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0
-1
Comment06 (Украина)
27.12.2020 в 10:27
Конечно!... в первой лиге.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2020 в 10:24
Нинішній Динамо Бр хіба що за шістку в першій лізі би боровся.
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