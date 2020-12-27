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Пятов: Скрипник оживил Зарю, им сложно противостоять

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "горняков" отметил прогресс луганчан при Скрипнике

Пятов: Скрипник оживил Зарю, им сложно противостоять
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Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов приветствует конкуренцию в УПЛ.

"Конкуренция порождает рост и твой, и команды, и чемпионата. Это же только на руку. Чем больше будет сильных команд – тем и чемпионат будет сильнее. До этих событий было 5-6 команд: "Днепр", "Металлист", "Черноморец" при Григорчуке был хороший, была "Ворскла" стабильная.

В том сезоне был впечатлен матчем с "Зарей". Мне очень понравилось, что чемпионат живой. Пришел тренер в "Зарю" такой, что оживил команду, она побежала. Реально, нам очень сложно было. Второй матч тоже живой и равный был", – сказал Пятов YouTube-каналу "Шахтера".

Отметим, что последний матч между "Шахтером" и "Зарей" в УПЛ закончился вничью (2:2).

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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