Пятов: Скрипник оживил Зарю, им сложно противостоять

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов приветствует конкуренцию в УПЛ.

"Конкуренция порождает рост и твой, и команды, и чемпионата. Это же только на руку. Чем больше будет сильных команд – тем и чемпионат будет сильнее. До этих событий было 5-6 команд: "Днепр", "Металлист", "Черноморец" при Григорчуке был хороший, была "Ворскла" стабильная.

В том сезоне был впечатлен матчем с "Зарей". Мне очень понравилось, что чемпионат живой. Пришел тренер в "Зарю" такой, что оживил команду, она побежала. Реально, нам очень сложно было. Второй матч тоже живой и равный был", – сказал Пятов YouTube-каналу "Шахтера".