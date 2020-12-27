Кухаревич достанется Андерлехту бесплатно – СМИ

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич 4 января отправится в Брюссель для подписания контракта с "Андерлехтом". Об этом сообщает Tribuna.

Стороны уже согласовали условия – львовский клуб отпустит форварда бесплатно, но получит существенный процент от следующей продажи игрока.

Кухаревич также продолжит выступления за "Рух" до лета 2021 года на правах аренды.

Ранее президент львовян Григорий Козловский сообщил, что нападающий уже прошёл медобследование в новом клубе.