Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кухаревич достанется Андерлехту бесплатно – СМИ
"Рух" может заработать только с перепродажи форварда
Нападающий "Руха" Николай Кухаревич 4 января отправится в Брюссель для подписания контракта с "Андерлехтом". Об этом сообщает Tribuna.
Стороны уже согласовали условия – львовский клуб отпустит форварда бесплатно, но получит существенный процент от следующей продажи игрока.
Кухаревич также продолжит выступления за "Рух" до лета 2021 года на правах аренды.
Ранее президент львовян Григорий Козловский сообщил, что нападающий уже прошёл медобследование в новом клубе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе
- Милевский: Динамо Брест в УПЛ боролся бы за топ-6
- Удаление Яремчука, планы на Зинченко, возрождение Арсенала. Главные новости за 26 декабря
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.12.2020 в 13:58
Ответить
0
0
nivroku (Odessa)
27.12.2020 в 12:51
Ответить
0
-1
Stuntriding (Киев)
27.12.2020 в 12:41
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 12:05
Ответить
+3
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...