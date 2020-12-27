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Кухаревич достанется Андерлехту бесплатно – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

"Рух" может заработать только с перепродажи форварда

Кухаревич достанется Андерлехту бесплатно – СМИ
Новина українською

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич 4 января отправится в Брюссель для подписания контракта с "Андерлехтом". Об этом сообщает Tribuna.

Стороны уже согласовали условия – львовский клуб отпустит форварда бесплатно, но получит существенный процент от следующей продажи игрока.

Кухаревич также продолжит выступления за "Рух" до лета 2021 года на правах аренды.

Ранее президент львовян Григорий Козловский сообщил, что нападающий уже прошёл медобследование в новом клубе.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Комментарии (4)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.12.2020 в 13:58
Да налог чтобы не платить. Скорее всего перевели в какой нибудь иностранный банк на частный счёт.
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0
0
nivroku (Odessa)
27.12.2020 в 12:51
Правильно зробив. Багато за нього все одно зараз не дадуть, а так хлопець отримує шанс. І з його успіхом - і клуб отримає гроші. Миколо, вчи англійську мову! Та й фламандську не завадило б. В Європі вся молодь трьома - чотирма мовами володіє.
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0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
27.12.2020 в 12:41
Фееричные клоуныОтдать бесплатно и ждать......а вдруг продадутНу продадут его за пару сотен евро и что получит козлик, на мороженку?
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+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 12:05
Тупоголовые козлы....
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+3
-1


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